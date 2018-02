Accoltella a morte ex moglie - poi si suicida : Livorno, 13 feb. - , AdnKronos, - Ha ucciso l'ex moglie e poi si è tolto la vita. E' successo questa mattina a Livorno, in uno studio dentistico in piazza Attias. La vittima dell'omicidio è Francesca ...

Lite in centro migranti : 19enne Accoltellato a morte : Omicidio nella notte nel centro di accoglienza 'Le Sorgenti' di Villacidro , in provincia di Cagliari. Richard Amissah, 19enne del Ghana, è stato accoltellato a morte da un altro ospite del centro al ...

Germania - orrore a scuola : 15enne Accoltella a morte un compagno : Un delitto orrendo ha sconvolto quello che sembrava un tranquillo martedì mattina in Nord Reno-Westfalia, in Germania. In una scuola della città di Luenen un minorenne ha ucciso un compagno di scuola ,...

Nunzia Maiorano - Accoltellata a morte dal marito - l'anziana madre sotto choc : "Così Vincenzo ha ucciso mia figlia" : «Ha ucciso mia figlia, ha ucciso mia figlia. L?ha colpita ovunque: sul petto... alla gola...». È ancora rannicchiata a terra, tra il sangue della figlia e del genero, la...

Piacenza - 31enne Accoltellato a morte per aver fatto un apprezzamento alla barista : Piacenza, 31enne accoltellato a morte per aver fatto un apprezzamento alla barista Un colpo in pieno petto al culmine di una lite scoppiata per motivi apparentemente futili, questa la dinamica che ha portato al decesso di Ervin Tola, un giovane uomo albanese residente a Piacenza. L’assassino, italiano secondo i testimoni, potrebbe essere stato già caturato.Continua […] L'articolo Piacenza, 31enne accoltellato a morte per aver fatto ...

Giovane Accoltellato a morte in rissa : 01.34 Un Giovane, che non è ancora stato identificato, è stato ucciso a Piacenza nella tarda serata di ieri. Era in compagnia di alcuni amici davanti a un bar alle porte del centro storico quando, a pare, sarebbe rimasto coinvolto in una lite poi degenerata in rissa. Qualcuno ha estratto un coltello e lo ha colpito in pieno al petto, uccidendolo sul colpo. L'aggressore è poi fuggito a piedi, ma sarebbe già stato identificato. Sulle sue tracce ...

Accoltella a morte la moglie poi tenta il suicidio : Omicidio con tentato suicidio in ambito familiare a Scandicci (Firenze) . Il fatto è accaduto stamani in un'abitazione in via Lorenzo Ghiberti, al civico 9. Un uomo, Rosario Giangrasso, 53 anni, ha ...

Germania - quindicenne Accoltellata a morte da coetaneo afghano in un supermercato : Un ragazzo afghano di 15 anni ha accoltellato una coetanea in un supermercato di Kandel, in Renania Palatinato. La ragazza è morta successivamente in ospedale per le ferite subite....

Dipendente del market cinese Accoltella a morte la proprietaria : 'Mi criticava sempre' : di Claudia Guasco MILANO 'Non ce la faceva più, mi rimproverava in continuazione'. Così S.H.T., cittadino cinese di 29 anni ha afferrato un coltello dal bancone del reparto macelleria e ha colpito ...

Milano - Accoltellata a morte in un negozio cinese : Una donna cinese di 41 anni è stata uccisa a Milano, in via Messina, dopo essere stata colpita da una serie di fendenti ad addome e torace . L'omicidio è avvenuto in una macelleria cinese di via ...

Milano - donna Accoltellata a morte in un minimarket asiatico : Sul corpo aveva diverse ferite tra schiena e torace. E' successo nella zona il cimitero monumentale e Chinatown