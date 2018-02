A Roma vanno a ruba anche i cadaveri letteralmente

Liguria - le poltrone in Regione vanno strette. Da Rixi a Paita - consiglieri e assessori in cerca di un posto a Roma : Se fossero tutti eletti, il 5 marzo mezza Regione Liguria emigrerebbe a Roma: sono in corsa per il Parlamento assessori, presidente del consiglio, capigruppo e consiglieri. A metà mandato – la giunta di Giovanni Toti, centrodestra, è stata eletta nel 2015 – molti vorrebbero mollare la poltrona per cercarne una più comoda. Ma non è l’unica sorpresa per gli elettori liguri, tra candidati indagati, fedelissimi premiati, paracadutati da Roma e ...

Roma - Baldissoni : 'Le cessioni vanno considerate come un'opportunità. Basta alibi ai calciatori' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni parla a poche ore dalla fine di un calciomercato che ha visto i giallorossi cedere Emerson Palmieri , 20 milioni dal Chelsea più 9 di bonus, ed ...

L'EVENTO/ I Pink Floyd vanno all'Opera (di Roma) : Un balletto impostato sulle musiche celeberrime del gruppo rock dei Pink Floyd, ma non è una novità. Questa volta si distingue per una coreografia di grande bellezza. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:35:00 GMT)OPERA/ Guglielmo Tell di Rossini torna a Palermo dopo 50 anniOPERA/ Quei Masnadieri contro i "poteri costituiti" senza il senso della ribellione

Roma - Di Francesco : 'E' un momento in cui molte cose non vanno' : Eusebio Di Francesco ha l'aria sconsolata ma cerca di rimanere lucido nel commentare, dai microfoni di Premium Sport, il Ko casalingo contro la Sampdoria. 'L'impatto non è stato voluto, non è ...

I tassisti di Roma vanno a scuola di buone maniere : Al bando quindi la politica quando si parla con i cinesi, mentre cibo e sport - 'argomenti su cui gli italiani vanno forte' - sono perfetti per una conversazione, per quanto elementare. E mai parlare ...

Roma - Pallotta si infuria coi media : "Non accetto manipolazioni. E i tifosi sani vanno tutelati" : Giovedì mattina il presidente della Roma, James Pallotta, parla di sicurezza negli stadi ad un convegno a Londra. Ci sono i video, le parole vengono tradotte e mandano i tifosi (in particolare gli ...

Roma - mandi a quel paese il pizzardone? Le scuse vanno su internet. Pd : “Imbarazzante - basta gogna mediatica” : “L’oltraggio ad un pubblico ufficiale o ad un componente delle forze dell’ordine, ivi compresi i vigili urbani è un reato. Legittimamente il reato va estinto con le pene previste dal codice penale e giustamente sono previste anche le scuse a chi subisce oltraggio e all’ente o corpo di appartenenza. Detto ciò le procedure supplementari applicate dal Corpo della polizia Municipale di Roma a chi commette oltraggio verso gli agenti sembrano ...