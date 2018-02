A Milano arriva il Trapizzino

'Questa non è una sòla' - la mostra anti-fake arriva al salone di Milano : 'È proprio questa capacità di costruire una casa comune tra mondo imprenditoriale e mondo delle istituzioni - spiega Luigi Giamundo, presidente dell'Associazione Museo del Vero e del Falso - l'...

Ospedale San Paolo di Milano : come arrivare - indirizzo - prenotazioni - pronto soccorso e orario visite : L’Ospedale San Paolo di Milano si è formato dall’unione amministrativa delle precedenti Azienda Ospedaliera San Paolo e Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo. Oggi la struttura assume la forma della lettera H ed è divisa in 3 blocchi : blocco A che si trova a sinistra dell’ingresso principale ed ospita i reparti di degenza. Il blocco B si trova a destra dell’ingresso principale ed ospita anch’esso reparti ...

Milano come Tokyo - arriva l'ostello a capsule : Un ostello a capsule a Milano: si chiamerà Ostelzzz e aprirà a metà aprile. L'hotel a capsule è un sistema di hotel sviluppato in Giappone che però si sta diffondendo anche in altri Paesi...

Sicurezza in rete per gli adolescenti - arriva la 'Carta di Milano' : Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento, sextortion, grooming sono le situazioni di pericolo che bambini e adolescenti vivono quotidianamente durante la loro navigazione online o sui ...

In autunno Starbucks Reserve Roastery arriva a Milano : In autunno Starbucks aprirà a Milano nell'ex palazzo delle Poste di Piazza Cordusio in Duomo. Dopo vent'anni di tentativi, solo nel 2015 le trattative con Antonio Percassi si sono concluse, stabilendo la partnership fra le due società. Adesso Starbucks svela attraverso il suo sito ufficiale, i primi dettagli dello store milanese. Starbucks Reserve Roastery, è questo il nome scelto per lo store, offrirà ai clienti ...

A Milano doppio appuntamento con l’hip hop internazionale arrivano i $uicideboy$ ed i Bones : doppio appuntamento con l’hip hop internazionale live assolutamente da non perdere ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Il 6 Febbraio sbarcano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 Febbraio grandi protagonisti saranno i Bones. Un mese strepitoso per il capoluogo lombardo che diventa così capitale dell’hip hop americano. I due fenomeni del rap d’oltreoceano arrivano finalmente in Italia per conquistare il grande pubblico, ...

Agenzia del farmaco - la Corte UE : arrivati i due ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della decisione ...

Harry Potter : arriva a Milano una mostra interamente dedicata alla saga! : via GIPHY E quindi gridiamo insieme " Portus ", l'incantesimo passaporta di Silente, per catapultarci subito nel magico mondo della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts . Ah, no, aspetta un ...

Mary Poppins - Il Musical/ Arriva in Italia il noto spettacolo teatrale : debutto a Milano : Mary Poppins, Il Musical Arriva in Italia! Lo show va in scena dal 13 febbraio al 13 maggio al Teatro Nazionale di Milano e Arriva poi al cinema il sequel del film con Julie Andrews(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Come investire nel 2018? Arriva a Milano “Impatto Reale” - il summit degli investitori che vogliono cambiare la loro vita finanziaria : Come investire nel 2018? Arriva a Milano “Impatto Reale”, il summit con i migliori trader ed investitori del momento… Milano, 17 gennaio 2018 – Il 17 e 18 febbraio 2018 si terrà presso l’Hilton di Milano ‘Chiamata alla libertà’, il summit Finanziario 2018 del ciclo “Impatto Reale”. L’evento si tiene annualmente ed è frequentato da imprenditori, investitori, esperti di [...]

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez è arrivato a Milano : E' cominciata, l'esperienza milanese di Lisandro Lopez. Il difensore argentino è atterrato nelle scorse ore a Malpensa, seguendo dunque il programma che prevede nella giornata di domani la sua ...

A Milano - a febbraio - arriva Il Festival dell'Amore. E tutti vi possono partecipare : Si terrà, Il Festival dell'Amore, proprio nel mese di San Valentino, una festa celebrata il 14 febbraio in gran parte del mondo. Ma qual è, l'origine di questa? E perché il martire cristiano ...

LIVE – Eurolega 2018 - Olimpia Milano-CSKA Mosca in DIRETTA : al Forum arriva la capolista - serve la partita perfetta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega. Al Forum arriva la capolista, in una sfida che si presenta quasi come una missione impossibile per la squadra di Simone Pianigiani. Il più classico dei testacoda con Milano ultima e con la corazzata russa che comanda la classifica. Milano ha bisogno di una vittoria per coltivare ancora i sogni playoff. ...

Olympiacos Olimpia Milano / Streaming video e diretta tv : il nuovo arrivato. Orario - risultato live (Eurolega) : diretta Olympiacos Olimpia Milano: info Streaming video e tv, Orario e risultato live della partita che al Pireo inaugura il girone di ritorno di basket Eurolega 2017-2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:52:00 GMT)