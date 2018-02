A giugno arriveranno 157 nuove emoji | l’anteprima

vanityfair

: @vitasumarte_R @MrsGiada @oldpinkroom Poi arriveranno a dover chiudere i bilanci a giugno, si accorgeranno del pass… - thepalecountess : @vitasumarte_R @MrsGiada @oldpinkroom Poi arriveranno a dover chiudere i bilanci a giugno, si accorgeranno del pass… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Se siete amanti delle, ci sono due notizie per voi: una buona e una cattiva. La prima è che stanno per essere rilasciate 157. La seconda è che per usarle dovremo aspettare2018. Il rilascio delle11.0 è infatti previsto per la metà dell’anno in corso, giusto in tempo per la prossima estate. LEGGI ANCHELepiù usate nel mondo Pare che il nuovo pacchetto di faccine che potremo usare a partire dall’estate 2018 risponda ad alcune delle richieste più insistenti della gente. Ci saranno personaggi con i capelli rossi, bianchi, ricci e pure senza capelli. In arrivo anche una mandria di nuovi animali, come l’ippopotamo, il pavone e l’aragosta. Ma non mancheranno anche chicche come i supereroi, le cassette degli attrezzi, i bagel e i cupcake eespressioni e sensazioni: faccine accaldate, congelate e innamorate… A rivelarlo in ...