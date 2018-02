A fuoco una caldaia sul balcone | i vigili del fuoco si arrampicano sul palazzo

In cima a una gru in un cantiere di Monza per protestare : donna salvata dai vigili del fuoco : Atto di protesta per motivi al momento ignoti, domenica mattina 11 febbraio a Monza, in via Maggiolini: una donna, italiana, è stata convinta a scendere e tratta in salvo dopo essere salita su una gru ...

Jeep consegna una flotta di 100 Renegade al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco : È stata consegnata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la flotta di 100 Jeep Renegade che compongono il nuovo parco auto destinato a interventi operativi e spostamenti veloci sull'intero territorio...

Milano - a fuoco un appartamento : saltata una donna e i suoi gatti : Una donna è finita all'ospedale per leggere ustioni per un incendio che si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica in un appartamento in una palazzina in zona Barona alla periferia di Milano. ...

Il debutto di Irama nella sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi con il fuoco vincitore e una prova “secca” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi entra immediatamente nel vivo. Dopo il controverso ingresso di Irama, che ha deciso di rescindere il suo contratto discografico per dare maggiore possibilità alla sua musica, la competizione parte immediatamente con la prima manche inaugurata da Zic che interpreta A mano a mano, portata al successo da Rino Gaetano. A fronteggiarlo è Biondo, che si presenta con un suo inedito - La mia ex chiama ...

Vicenza : Vigili del fuoco portano in salvo una anziana da casa invasa da fumo : Vicenza, 30 gen. (AdnKronos) - Portata in salvo dai Vigili del fuoco una donna 85enne nella casa invasa dal fumo in via Palladio a Ospedaletto di Bolzano Vicentino. L’allarme questa mattina alle 11.15 quando è arrivata una segnalazione alla sala operativa del 115, da parte dei vicini della signora c

San Benedetto - fuoco e fumo da una canna fumaria - pompieri al lavoro in una pizzeria : SAN Benedetto DEL TRONTO I vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti, poco prima della mezzanotte di ieri sera, in una pizzeria di via Toscana. L'intervento al 115 era stato richiesto dai ...

Tim - de Puyfontaine getta acqua sul fuoco : "Il ricorso sul golden power è una misura tecnica" : MILANO - Il ricorso al Capo dello Stato contro il decreto governativo sul golden power 'è un ricorso tecnico, una misura tecnica'. Arnaud de Puyfontaine, presidente di Tim e ceo di Vivendi, prova a ...

L'Isola dei Famosi - notte di fuoco per Francesco con una naufraga : i dettagli Video : Le prime notizie clamorose sui naufraghi de ''L'#isola dei Famosi 2018'' iniziano ad uscire fuori. Infatti, nelle ultime ore sul web ha preso piede la notizia che l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' Francesco Monte [Video]avrebbe avuto una notte di passione con la bellissima modella #Paola di Benedetto prima dell'inizio ufficiale del reality. I naufraghi infatti sono stati isolati in una casa sulL'Isola una settimana prima dell'inizio ufficiale ...

Fumo nei locali di Cinelandia a Borgo per una friggitrice che va a fuoco : Intervento dei vigili del fuoco a Borgo San Dalmazzo alle 18 nei locali di Cinelandia dove una friggitrice ha preso fuoco. Tre le squadre sul posto con anche autobotte e autorespiratori. E'scattato il ...

DONNA MINACCIA DI DARSI fuoco IN TRIBUNALE/ La Spezia - rischia lo sfratto : agenti la convincono a desistere : DONNA MINACCIA di DARSI FUOCO in TRIBUNALE: a La Spezia, albanese raggiunta da un ordine di sfratto esecutivo, si è cosparsa di benzina prima di essere convinta a desistere dagli agenti(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:13:00 GMT)

Russia - studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov : sette feriti : Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti I fatti sono avvenuti questa mattina nella città di Ulan-Ude, nella Repubblica russa di Buriazia. Dopo il blitz, il giovane si sarebbe gettato da una finestra ed ora è piantonato in ospedale.Continua a leggere I fatti sono avvenuti questa […] L'articolo Russia, studente assalta scuola con ascia e dà fuoco a tutto con una molotov: sette feriti sembra ...

Paura davanti tibunale - uomo si cosparge di liquido infiammabile e minaccia di darsi fuoco : Momenti di tensione davanti al palazzo che ospita la Corte d'appello e la Procura della Repubblica di Catanzaro. Un uomo ha minacciato di darsi fuoco cospargendosi con liquido infiammabile ma è stato ...

REGIONE - NUOVE COLLABORAZIONI CON I VIGILI DEL fuoco. L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE : "PER UNA MASSIMA EFFICIENZA OPERATIVA E ... : 'Abbiamo inteso avviare un percorso - spiega L'ASSESSORE " al fine di dare vita a delle linee guida condivise, contenenti le prescrizioni da attuare sia in fase preventiva che esecutiva, così da ...

Si dà fuoco sul pianerottolo dopo una lite con la moglie : salvo per miracolo : Ad Albignasego (Padova) si è sfiorata la tragedia. Erano da poco passate le 7.30 di domenica mattina quando un 39enne moldavo, residente in zona, ha tentato il suicidio cercando di darsi fuoco....