A Fico dall' apertura 750mila visitatori | 13 mln di giro d' affari

Roberto Fico slega i vertici Rai dalle elezioni : "Vadano avanti fino a scadenza" : Una presa di posizione contro lo spoil system, per tenere distinti i vertici della Rai dai cambiamenti della politica. Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, ritiene che Monica Maggioni e Mario Orfeo, presidente e a.d. della Rai, debbano rimanere in sella anche dopo il voto, indipendentemente dall'esito elettorale."Secondo me ci vuole, in generale, continuità al di là della politica. Noi dobbiamo riuscire a ...

Milan - Gattuso : 'Svolta? Stiamo uscendo dalle difFicoltà - ma non devono essere tutte partite della vita' : Gennaro Gattuso , allenatore del Milan , commenta a Premium Sport la vittoria sulla Lazio: 'Devo ringraziare i ragazzi per la grandissima prestazione che hanno messo in campo oggi, abbiamo vinto contro una squadra forte. Ma non bisogna parlare di partita della ...

Michele Mondella è morto - addio allo storico discograFico : seguì De Gregori - Carboni e il caro amico Lucio Dalla : Michele Mondella è morto martedì 23 gennaio a 70 anni: addio ad una delle figure più importanti della discografia italiana. Il mondo della musica perde un personaggio che ha scritto la storia della musica italiana. Mosse i primi passi nella discografia e nel mondo della musica con l'aiuto di Gianni Ravera (importante figura al Festival di Sanremo) e Vincenzo Micocci, con cui iniziò a lavorare alla It, distribuita Dalla RCA, etichetta della ...

Dalla cometa Rosetta alla missione Osiris Rex - terzo italiano nel team scientiFico della Nasa : Dopo una selezione a cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo, a 'vincere' il contest è stato proprio il progetto del nostro giovane studioso che, a partire da ora, farà parte del team (...

Reggio Emilia - anziana con difFicoltà motorie cacciata da casa e lasciata al gelo dalla figlia. Due denunciati : L’ha cacciata da casa e lasciata in strada al gelo. E lì l’anziana è rimasta, infreddolita, fino a quando non è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. La donna, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto zero. Dopo che è scattato l’allarme, i soccorsi hanno trasportato l’anziana in ospedale. Svolte ...

Maltempo - Italia al gelo. Pioggia e neve - trafFico in tilt e collegamenti difficili. Cortina bloccata dalla neve : Il Maltempo imperversa sulla Penisola. Pioggia, vento e neve stanno creando non pochi disagi. Da venerdì comunque la pressione comincerà ad aumentare su quasi tutte le regioni, informa...

Perugia - incidente sul raccordo : scende dall'auto e la abbandona Qualche disagio al trafFico nel momento della rimozione : Perugia " Fa incidente con l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale Perugia-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ...

TrafFico di droga dall'Albania alla Sicilia - al vertice una donna : La Guardia di finanza di Messina ha arrestato 3 persone e poste altre 6 agli arresti domiciliari in applicazione di un'ordinanza del Gip Daniela Urbani su una presunta organizzazione che gestiva un ...

Parma - trafFico di baby calciatori dalla Costa d'Avorio - 3 arresti : tra le vittime c'è Assane Gnoukori dell'Inter : (Agenzia Vista) baby calciatori della Costa d'Avorio fatti entrare clandestinamente in Italia: è l'accusa nei confronti di un italiano e due ivoriani arrestati questa mattina dalla polizia al termine ...