8 | 8 milioni di donne italiane nella loro vita hanno subito molestie sessuali Colpiti

Istat - ricatti e molestie sul luogo di lavoro. Ne sono vittime 1 - 4 milioni di donne : Più in generale, fuori dalla vita lavorativa, sono circa 8 milioni 816.000 (43,6%) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale

