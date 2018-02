ZTE Axon 9 | la macchina dei rumor partorisce specifiche ottime | ma i primi render…

Aggiornamenti in roll out per ZTE Axon 7 - Nokia 3 - Nokia 8 - Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018) : È ancora tempo di Aggiornamenti per Nokia 3, Nokia 8, ZTE Axon 7, Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018). Allora siete curiosi di conoscere quali sono in dettaglio le novità introdotte da questi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per ZTE Axon 7, Nokia 3, Nokia 8, Samsung Galaxy J5 (2017) e Galaxy A8 (2018) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LineageOS introduce il supporto a Samsung Galaxy S6 internazionale - ZTE Axon 7 Mini ed altri : LineageOS ha raggiunto numero importanti durante il suo primo anno di vita, raggiungendo circa 2 milioni di utenti, e sembra non avere alcuna intenzione di rallentare. Tant'è che ora viene introdotto il supporto ufficiale ad altri dispositivi, quali Samsung Galaxy S6 in versione internazionale, Galaxy S5 Sport e ZTE Axon 7 Mini. L'articolo LineageOS introduce il supporto a Samsung Galaxy S6 internazionale, ZTE Axon 7 Mini ed altri è stato ...

Axon M - lo smartphone doppio di ZTE arriverà anche in Italia : (Foto: ZTE) Quando i cinesi di Zte hanno annunciato il loro smartphone con doppio display Axon M, il dispositivo è stato accolto con curiosità e un pizzico di scetticismo: non è certo destinato a un pubblico vasto e già altri dispositivi simili proposti da altre aziende negli anni scorsi non sono riusciti a ottenere il successo sperato. Per Axon M però le cose potrebbero andare diversamente: Zte ha infatti dichiarato che il telefono, la cui ...

Il pieghevole ZTE Axon M dovrebbe arrivare anche in Italia entro un paio di mesi : Lo smartphone pieghevole ZTE Axon M dovrebbe arrivare anche in Italia entro il prossimo mese di marzo, anche se non ci sono ancora dettagli sul prezzo. L'articolo Il pieghevole ZTE Axon M dovrebbe arrivare anche in Italia entro un paio di mesi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.