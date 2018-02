WRC | Rally di Svezia | Solberg story

WRC 2018 - Rally di Monte-Carlo : la quinta di Ogier : Nulla è cambiato nel mondiale Rally anche nel 2018 . In testa c'è un uomo solo al comando, il suo nome è Sébastien Ogier , e la sua vettura è sempre quella Ford Fiesta Wrc Plus sulla quale aveva ...

Rally WRC Ogier - buona la prima : pokerissimo a Montecarlo : Sebastien Ogier resta il re del 'Monte'. Il francese cinque volte campione del mondo sulla Ford Fiesta ufficiale non abdica dal trono del Rally di Montecarlo , prova di apertura del mondiale su 13 gare. Ogier vince per quinta volta di fila la gara di casa (la sesta totale ...

WRC 2018 : da Montecarlo riparte il mondiale rally - info diretta tv streaming Video : Prendera' il via giovedì 25 gennaio il mondiale di #rally 2018 che, come di consueto, si apre con il prestigioso appuntamento del rally di #Montecarlo. Sulle strade del Principato i piloti del WRC si contenderanno la vittoria nel primo appuntamento stagionale e cercheranno punti importanti per la classifica. WRC 2018: Sebastien Ogier a caccia del sesto trionfo L’86a edizione del rally di Montecarlo, prova d’apertura del World rally Championship ...