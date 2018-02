WP | ' Trump vuole privatizzare i moduli Usa della stazione spaziale internazionale'

Renzi : 'Di Maio vuole confrontarsi con Trump ma con me scappa come un coniglio' : 'Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. scappa come un coniglio'. Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista ...

Trump vuole una grande parata militare per mostrare la sua nuova America : Impressionato dalla parata di carri armati e missili visti sfilare lungo gli Champs Elysees, il 14 luglio, a Parigi, il presidente Usa, Donald Trump, ne vuole una uguale lungo Pennsylvania Avenue, a Washington ancora più ...

Trump e la bimba che non vuole le armi a scuola (e non si accontenta delle parole) : «Il mio miglior amico, Jacob, è stato colpito ed è morto. Questo mi ha fatto diventare molto triste. Lo amavo e avevo deciso che lo avrei sposato un giorno. Odio le pistole. Una di queste ha rovinato la mia vita e si è presa il mio migliore amico. Non voglio che succeda mai più. Come intende proteggere i bambini? Per favore tenga i bambini al sicuro dalle armi». L’appello è umano, non politico, anche se a un uomo politico è rivolto. Ava Rose ...

Trump vuole organizzare una parata militare : Sembra che l'idea gli sia venuta alla commemorazione della presa della Bastiglia, la Casa Bianca ha confermato che ci sta lavorando The post Trump vuole organizzare una parata militare appeared first on Il Post.

L'America ha paura e Trump vuole nuove atomiche : Il Washington Post ha pubblicato un focus che rivela l’intenzione dell’amministrazione Trump di tornare a rafforzare la potenza nucleare degli Stati Uniti, ponendo fine agli sforzi fatti anche dal presidente Obama di ridurre il potenziale atomico americano. Una decisione che i vertici del Pentagono condividono e che viene giustificata con la necessità di “guardare la realtà con gli occhi”, riprendendo un’espressione del segretario alla Difesa ...

Torna John Kerry - l'orrore : come vuole asfaltare il presidente Trump : ... John Kerry, e' rispuntato dall'oblio ed ha scelto il tavolo sempre caldo del conflitto tra Israele e i palestinesi per rientrare nel circuito della politica che conta. Secondo la testata israeliana ...

Trump vuole un Van Gogh - il Guggenheim gli offre un Wc d’oro : La Casa Bianca chiede in prestito al Guggenheim un dipinto di Van Gogh, il museo di New York risponde offrendo il ‘Wc d’oro’ dell’artista italiano Maurizio Cattelan. Lo rivela il Washington Post citando uno scambio di mail, di cui il giornale è venuto in possesso, avvenuto a metà settembre, tra il direttore artistico e curatore del Guggenheim, Nancy Spector e la Casa Bianca. Spector, nella mail, declinava la richiesta del ...

Salvini dice che vuole fare come Trump sui dazi : Milano, 25 gen. (askanews) 'Tutti attaccano Trump sui dazi, gli dicono 'vergognati'. Io voglio fare in Italia la stessa cosa, i dazi si possono mettere'. Così Matteo Salvini, leader della Lega, questa ...

Trump vuole fondi per muro con Messico : 03.30 Trump ha detto di essere pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai Dreamers, i circa 800mila immigrati entrati illegalmente negli Usa quando erano minorenni. La "sanatoria" della loro posizione è la richiesta chiave dei dem per approvare la legge di bilancio dopo l'ultima breve proroga, ma Trump vuole in cambio anche i fondi (25 mld di $) per il muro con il Messico,5 mld per misure ...

Il procuratore Mueller vuole sentire Trump sul Russiagate. Per 8 americani su 10 il presidente deve testimoniare : ... Jill McCabe, che nel 2015 ha corso come democratica in Virginia per un seggio da senatore accettando una donazione da ben 500mila dollari dall'associazione politica di Terry McAuliffe, amico di ...

Russiagate - Il procuratore Mueller vuole sentire Donald Trump : Robert Mueller alza il tiro. Dopo aver convinto a deporre l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, il procuratore speciale del Russiagate ha già messo sotto torchio l'attorney general Jeff Sessions, primo membro del governo ad essere sentito nelle indagini. Ed ora intende interrogare nelle prossime settimane lo stesso Donald Trump, in particolare sulla sua decisione di cacciare il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ...