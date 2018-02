Wired ha gonfiato di botte Mark Zuckerberg

agi

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Il volto dipesto, come dopo una rissa o un incontro di boxe. È la realizzazione grafica di David Moretti che campeggia sull'ultima copertina di Wired. Il numero dedica una lunga analisi ai "due anni che hanno sconvolto Facebook (e il mondo)". Due anni iniziati con la violentissima campagna per le elezioni presidenziali Usa, che contro (quasi) ogni pronostico hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca, e conclusi dalla polemica sul nuovo algoritmo, che sacrifica lo spazio dedicato in homepage ai post provenienti da aziende e media, rendendo il social network più utilizzato al mondo un luogo ancora meno ospitale per il giornalismo professionale. Mentre, dall'ultima trimestrale, iniziano a emergere i primi segnali di rallentamento, con la fuga dei teenager che non conosce requie (meglio Snapchat​, dove i tuoi genitori non ti ...