Warhammer | Vermintide 2 girerà in 4K nativi su Xbox One X e 1440p su PS4 Pro

eurogamer

: Arrivano i primi dettagli tecnici per le versioni 'mid gen' di #WarhammerVermintide2. - Eurogamer_it : Arrivano i primi dettagli tecnici per le versioni 'mid gen' di #WarhammerVermintide2. -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Sul finire dello scorso anno sono state confermate le versioni PS4 eOne di2, ora apprendiamo i primi dettagli tecnici delle versioni per le console "mid gen" di Sony e Microsoft.Come segnala Gamingbolt, con PS4 Pro e, in misura maggiore, conOne X si sono estese le capacità delle console oltre quanto era possibile fino a poco tempo fa, quasi tutte le versioni dei principali titoli per le due console presentano miglioramenti che sfruttano i vantaggi delle funzionalità aggiuntive dei nuovi hardware e, tra questi titoli, figurerà2.In una recente intervista il produttore di Fatshark, Robert Bäckström, ha affermato che i miglioramenti diOne X e PS4 Pro erano qualcosa su cui il team stava ancora lavorando e, quindi, non erano ancora confermati i dettagli esatti, tuttavia ora emergono le prime informazioni in merito:: ...