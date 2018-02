Wall Street parte con il piede giusto

Bene Wall Street - borse in crescita :

I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street : Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street , che potrebbe proseguire il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella che si è rivelata la peggior settimana borsistica da oltre due anni . I ...

Mercati azionari - cosa si rischia se Wall Street continuerà a scricchiolare : 'Ci sono molto buone notizie sull'economia', ha infatti scritto il tycoon newyorkese sottolineando che 'nei vecchi tempi, quando c'erano buone notizie, il mercato azionario saliva'. Ed invece 'oggi, ...

Larry Fink - lo stratega di Wall Street che sogna di diventare Warren Buffett : La sua frase più celebre: “Non mi sento un potente”. Nonostante la sua BlackRock sia diventata la prima società di investimento al mondo. Fondata nel 1988. Giusto trent'anni fa. Con zero asset. Oggi gestisce un portafoglio di quasi 6mila miliardi di dollari...

Come Amazon ha battuto Wall Street : Negli anni ha convinto gli investitori a puntare sul lungo termine, piuttosto che cercare profitti nel breve periodo: e ha funzionato The post Come Amazon ha battuto Wall Street appeared first on Il Post.

Wall Street rimbalza - Milano debole : Adesso non funziona più nemmeno quel movimento a elastico, da yo-yo, fatto di discese ardite e di risalite. Wall Street sembra avere ormai la faccia brutta dei giorni peggiori, quella che consiglia alle altre Borse di girare al largo dal Toro. Così ieri si è chiusa una settimana da lettino dello psicanalista, con i mercati a interrogarsi su «da dove venivano? Che siamo? Dove andiamo?». Ecco, sulla direzione da prendere ...

Wall Street recupera e chiude in positivo Dj +1 - 40 e Nasdaq +1 - 44% - Male Milano a -1 - 33% : Dopo il tonfo di ieri e dopo una giornata sull'ottovolante Wall Street chiude in ripresa. Il Dow Jones guadagna l'1,40% a 24.194,13 punti, il Nasdaq sale dell'1,44% a 6874,49 punti mentre lo S&P 500 ...

Wall Street chiude in rialzo una settimana sull'ottovolante : La capitalizzazione bruciata nel mondo nello stesso arco temporale è stata di 5.200 miliardi, complice una fuga record dai fondi azionari , capitanata dagli Usa, . Il Dow ha guadagnato 330,44 punti, ...

Wall Street senza pace : indici ancora giù. Le Borse europee accusano il colpo : Giornata da dimenticare per Piazza Affari e le altre Borse europee, trascinate al ribasso dal nuovo tonfo di Wall Street. E a New York si è aperta una nuova giornata difficile, con i listini di nuovo giù: dopo un avvio in rialzo, il listino statunitense ha perso quasi il 2%. In particolare, il Dow Jones ha lasciato sul campo l'1,8% a 23.430 punti, l'S&P 500 l'1,97% a 2.541 e il Nasdaq l'1,90% a 6.199.Il giovedì nero di ...

Wall Street verso la peggiore settimana borsistica dal 2008 : Tornano le vendite a Wall Street dopo un avvio in buon rialzo che aveva fatto presagire un rimbalzo dopo il sell-off della vigilia . Gli indici statunitensi si avviano a chiudere la peggior settimana ...

Borsa : Wall Street rimbalza dopo tonfo : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Wall Street rimbalza dopo il tonfo di ieri e soccorre i listini del Vecchio continente che riducono le perdite. Il Dow Jones guadagna lo 0,56% a 23.995 punti, il Nasdaq lo 0,78%...

Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia : Wall Street tenta il rimbalzo dopo il sell-off della vigilia che ha visto crollare il mercato di oltre 4 punti percentuali. La Borsa più grande del mondo ha aperto i battenti con gli indici in buon