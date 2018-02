Vittorio Feltri | ' Gli idioti rossi ignorano la realtà | gli squadristi non esistono più'

Matteo Salvini - Vittorio Feltri : 'Ma quale razzista - vi spiego perché dovete ringraziarlo' : Non siamo salvi, ma Salvini . Un uomo migliore di come voglia apparire. Accusarlo di essere il mandante della sparatoria di Macerata è una operazione di sciacallaggio, tipica della sinistra più becera ...

Vittorio Feltri contro Paolo Gentiloni : 'Ce l'ha con se stesso. Il razzismo provocato dall'invasione che il governo non controlla' : Già, perché nella caccia a presunti e inesistenti mandati sembra proprio che si sita inscenando un'operazione politica, per lo più a pochi giorni dalle elezioni. E se allora la questione deve essere ...

Vittorio Feltri : le liste elettorali non piacciono? Questa è la politica bellezza - Paola Tommasi doveva correre lo stesso : Cara Paola Tommasi , mi dispiace sinceramente, perché ti stimo, che il tuo nome nelle liste di Forza Italia non abbia ottenuto la collocazione che meritava. Detto questo, visto che seguo da mezzo ...

Francesca Barra striglia Vittorio Feltri : "Vorrei chiedere a Vittorio Feltri e a chi la pensa come lui di vestire i nostri panni per almeno un'ora nella loro vita, di sedersi alla stessa scrivania di un collega, di svolgere le stesse mansioni,...

Vaticano - Papa Francesco e la bastonata di Vittorio Feltri : 'Speriamo non clonino Bergoglio' : Gli opinionisti di mezzo mondo si scatenarono chi per dire che simile operazione era orrenda e chi, invece, per dire che si erano aperte prospettive interessanti per l' umanità. Poi, come sempre in ...