“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia” Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata dedei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati direttamente nel salotto di Silvia Toffanin. Forse, però, lo faranno in tribunale visto che Francesco ha deciso che è meglio che sia un giudice a capire cosa sia successo davvero. Nel frattempo l’interesse per il canna-gate non accenna a scemare. Anzi, se ne continua a parlare in ogni programma. E lunedì 12 febbraio vedremo Monte ala. Già perché Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’oro per la storia della droga ale ...