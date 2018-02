Video Inter Bologna 2-1 | highlights e gol della partita Serie A 24^ giornata

KARAMOH/ Video Inter Bologna : il primo gol in Serie A - sfila la maglia da titolare a Candreva? : Il Video del primo gol di Yann KARAMOH con la maglia dell'Inter e in Serie A: perla dell'esterno franco-algerino, che permette alla sua squadra di battere il Bologna in campionato(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Diretta/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming Video e tv : intervallo : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Inter-Bologna - chi è Karamoh. Gol e Video : Finora lo avevamo ammirato per soli 58 minuti, in sprazzi di quattro partite, più una settantina di minuti scarsi in Coppa Italia contro il Pordenone. Oggi, alla prima da titolare in Serie A, Yann ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore Video : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna [Video] giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in ...

DIRETTA/ Inter Bologna - risultato finale 2-1 - info streaming Video e tv : I nerazzurri tornano al successo! : DIRETTA Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Karamoh/ Video Inter Bologna : il primo gol in Serie A - è un capolavoro! : Il Video del primo gol di Yann Karamoh con la maglia dell'Inter e in Serie A: perla dell'esterno franco-algerino, che permette alla sua squadra di battere il Bologna in campionato(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:22:00 GMT)

Video Gol Inter-Bologna 2-1 - Highlights e Tabellino - 24°giornata Serie A : Risultato finale Inter-Bologna 2-1, Eder, Palacio, Karamoh :Cronaca e Video Gol 24° giornata di Serie A, 11 Febbraio 2018. Luciano Spalletti vuole riprendere a vincere. I tre punti mancano dalla goleada inflitta al Chievo due mesi fa. Poi una Serie di risultati negativi, tra due sconfitte e sei pareggi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Champions. L’ultimo pareggio in casa con il Crotone, non è andato giù alla ...

DIRETTA/ Inter Bologna (risultato finale 2-1) info streaming Video e tv : I nerazzurri tornano al successo! : DIRETTA Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro oggi per la 24^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:58:00 GMT)

Diretta/ Inter Bologna - risultato live 2-1 - info streaming Video e tv : Karamoh realizza il nuovo vantaggio! : Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

DIRETTA/ Scozia Francia (risultato live 14-20) rugby streaming Video e tv : intervallo (DMax 6 Nazioni) : DIRETTA Scozia Francia rugby info streaming video e tv, risultato live della partita del 6 Nazioni 2018 a Murrayfield, 2^ giornata (oggi domenica 11 febbraio)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Gol Karamoh : una rete fantastica del giovane dell’Inter - Candreva “dimenticato” [Video] : Gol Karamoh, il giovane francese raccoglie al meglio l’occasione datagli da Spalletti e si mette subito in mostra in occasione della gara contro il Bologna giocata da titolare. Buon impatto sull’azione del vantaggio di Eder, poi dopo la rete del pari di Palacio ci pensa proprio il buon Karamoh a riportare in vantaggio l’Inter con un gol davvero molto bello. Azione splendida partita dalla destra e conclusa con il mancino alle ...

Diretta/ Inter Bologna - risultato live 1-1 - info streaming Video e tv : Fine primo tempo! : Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

DIRETTA/ Inter Bologna - risultato live 1-1 - info streaming Video e tv : Pareggio dell'ex Palacio! : DIRETTA Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Diretta/ Inter Bologna (risultato live 1-1) info streaming Video e tv : Fine primo tempo! : Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro oggi per la 24^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:40:00 GMT)