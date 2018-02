Video del Tapiro D’Oro a Francesco Monte per il Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018

Carabiniere ferito a Piacenza - il Video del pestaggio e le reazioni : Oggi il militare sarà visitato dal ministro Minniti. Salvini attacca: "chi ha picchiato è fascista, squadrista e comunista". Renzi: "non è un antifascista, ma un criminale"

I cantanti di Sanremo 2018 intonano Porca Waka a Le Iene - nuovo tormentone estivo dei Mondiali in Russia : testo e Video della parodia : Anche la puntata delle Iene di domenica 12 febbraio è stata dedicata alla kermesse sanremese che si è appena conclusa, con un servizio di Corti e Onnis insieme ai cantanti di Sanremo 2018. Le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno raggiunto il teatro Ariston e braccato alcuni dei cantanti di Sanremo 2018, per proporre loro una nuova canzone da intonare. In vista dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia, a cui l'Italia non parteciperà in ...

Falsi rimborsi M5s - il Video del servizio censurato delle Iene/ I candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro : Falsi rimborsi M5s, la video inchiesta e il servizio delle Iene censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Nadia Toffa condivide con il pubblico particolari della sua malattia - il cancro Video : Con la consueta allegria e solarita' che la contraddistingue, #Nadia Toffa ha fatto il tanto atteso ritorno alle Iene, e ha lasciato tutti sconvolti per la sua rivelazione shock. Non senza una palpabile emozione la conduttrice bresciana afferma: Ho avuto il #cancro. Dunque all'origine del suo malore, che pochi mesi fa l'aveva colta improvvisamente facendole di fatto interrompere, per cure ed accertamenti, la conduzione, accanto ai colleghi ...

Ornago : 75enne ha vissuto per giorni con i cadaveri della sorella e nipote Video : Ornago, Monza e Brianza, un uomo di 75 anni ha ucciso la sorella, Amalia Villa di 85 anni e la nipote, Marinella Ronco di anni 55. Dopo aver ripulito l'appartamento l'uomo è rimasto con i cadaveri in casa per giorni, fino a quando un malore ha condotto i carabinieri nell'abitazione. Paolo Villa viveva da tempo con i cadaveri della sorella e della nipote In un appartamento di Ornago, paese in provincia di Monza e Brianza sono state trovate morte ...

Range Rover Sport PHEV - l’ibrida che ha scalato la Porta del Cielo – FOTO e Video : In Jaguar-Land Rover ormai ci hanno abituato a sfide al limite, anche della sicurezza, per testare le doti delle proprie vetture. L’ultima in ordine di tempo, la Dragon Challenge, è la “scalata” di uno dei luoghi più ameni della Cina: la Porta del Cielo (o del Paradiso). Situata in cima alla Tianmen Mountain Road, la famosa Via del Dragone lunga 11,3 km e composta da 99 curve, si chiama così perché al termine di una ...

Pensioni : come avere arretrati per la perequazione e per gli errori dell’Inps Video : come se non bastassero i problemi per chi in #pensione ancora ci deve andare, con i requisiti di accesso che continuano a salire, anche le #Pensioni in essere sono piene di problematiche. La Previdenza Italiana non ha pace, aggrovigliata da una moltitudine di norme che anno dopo anno vengono cambiate mettendo in luce dubbi a non finire anche per i pensionati che la propria pensione gia' la percepiscono. Farsi ricalcolare la pensione per ...

NADIA TOFFA - “HO AVUTO IL CANCRO”/ Video Le Iene - Lory Del Santo : “Abbiamo bisogno esempi positivi come lei” : NADIA TOFFA, ha AVUTO il cancro: Video Le Iene. “Per questo ho AVUTO quel malore”. E si commuove in diretta. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata a condurre il programma di Italia 1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Diretta/ Bologna Roma Primavera info streaming Video e tv : precedenti - probabili formazioni e orario del match : Diretta Bologna Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Posticipo nel turno di campionato: i giallorossi puntano ai primi due posti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Video dello scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni : Sarcina si riconcilia a Dio e chiede il divorzio alla moglie : Lo scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni ci mette di fronte a un Francesco Sarcina disperato. Il frontman del gruppo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, ha dovuto passare un brutto quarto d'ora a causa della bravata delle cravatte nere, che ha gli ha fatto credere di aver perso la possibilità di partecipare alla manifestazione. Tutto sarebbe iniziato dalle prove con Skin, che Sarcina ha ripreso preso dall'entusiasmo per ...

Aereo russo precipitato : il Video dello schianto - : L'incidente a 70 chilometri da Mosca quattro minuti dopo il decollo. Nessuna delle 71 persone a bordo si è salvata. Le autorità hanno recuperato le due scatole nere

Corea del Nord - la svolta è possibile : c'è la conferma USA Video : La svolta non è di quelle clamorose, perché in tal senso ci sono gia' stati segnali positivi [Video]. I rapporti tra #Corea del Nord e Stati Uniti continuano a muoversi all'insegna dei 'non rapporti', ma l'invito ufficiale che Kim Jong-un ha fatto al presidente sudCoreano Moon Jae-in tramite la sorella Kim Yo-jong ai Giochi Olimpici invernali, per un incontro tra i due capi di Stato che dovrebbe tenersi nei prossimi mesi a Pyongyang, potrebbe ...

Mosca - il momento dello schianto dell’Antonov ripreso dalla Videosorveglianza : la fiammata poi l’esplosione : Nelle immagini catturate da una telecamera di video-sorveglianza il momento dello schianto dell’aereo costato la vita a 71 persone. Il comandante dell’AN-148 della Saratov Airlines precipitato ieri alle porte di Mosca ha rifiutato la procedura di ‘de-iceing’ prima del decollo giudicando che le condizioni meteorologiche non erano tali da renderla necessaria. Lo fa sapere Meduza sottolineando ad ogni modo che tutte le procedure ...

Video/ Catanzaro Sicula Leonzio - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie C 25giornata - : Video Catanzaro Sicula Leonzio , 0-3, : highlights e gol della partita della 25giornata di Serie C. I bianconero volano alla 11piazza.