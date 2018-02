Via il profugo violento Ma il Tar obbliga la coop a tenerlo nella struttura

ilgiornale

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ilnigeriano cacciato dallaerativa, perché il suo comportamento era considerato troppoe ingiurioso, vince la "causa" davanti al Tar che annulla il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza e che, praticamente, dispone il suo reintegrostessao in una analoga.Tutto ha inizio quando lo straniero, 45 anni, ospite dellaerativa "La Goccia", di Imperia, lamenta una serie di inadeguatezze dell'alloggio in cui vive con moglie e due bambini molto piccoli. Partono così le rimostranze: una volta perchè manca la luce; un'altra perchè fa freddo; e poi, perchè il cibo somministrato ai bambini non è adeguato alla loro età. L'uomo lamenta anche il fatto che uno dei due bambini ha problemi di intolleranze alimentari, forse è celiaco, quindi deve seguire una dieta particolare.Dai oggi e dai domani, la ...