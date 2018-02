UOMINI E DONNE Anticipazioni | Lorenzo contro Nicolò Ferrari | i due sempre più rivali

NICOLÒ FEDERICO FERRARI/ UOMINI e donne - il corteggiatore pronto a dichiararsi per... : NICOLÒ FEDERICO FERRARI torna nello studio di Uomini e donne, il corteggiatore sui generis sfodererà le sue armi migliori per conquistare una delle due troniste, quale?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:30:00 GMT)

UOMINI e Donne - la scelta del trono classico : Raffaella Mennoia svela la decisione epocale : FUNWEEK.IT - Accadrà a Uomini e Donne dopo il caso di Paolo Crivellin. Tutti sapete che il tronista ha portato le due corteggiatrici in una villa alle porte di Roma per trascorrere con loro un weekend ...

Anticipazioni UOMINI e Donne settimana 12-16 febbraio e seguente : Cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Dato che le puntate del dating show di Maria De Filippi vengono registrate circa due settimane prima della messa in onda possiamo gia' darvi qualche spoiler di cosa vedremo sia questa settimana che la prossima. Le Anticipazioni di Uomini e Donne trono over ci dicono che per #Gemma e Giorgio, protagonisti assoluti ormai da anni, ci saranno nuove conoscenze ma anche qualche insinuazione su ...

UOMINI e Donne : Maria De Filippi stanca di Giorgio e Gemma! : La conduttrice per eccellenza di Mediaset sembra essersi stancata della ormai finita e vecchia storia d’amore tra Gemma e Giorgio. Deciderà di mandarli via dal programma? Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono la (ex) coppia più famosa del trono over di Uomini e Donne. La loro storia d’amore, terminata ormai anni fa, continua a far appassionare i telespettatori che sognano un loro definitivo ritorno di ...

UOMINI e donne/ Gemma Galgani chiede perdono alle sue fan : “Mi sento in colpa” (trono over) : In attesa delle nuove puntate di Uomini e donne dedicate al trono over, Gemma Galgani ha un rapporto speciale con le sue fan e ora si rivolge a loro per chiedere…(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Anticipazioni : Alessandra Costa - “Mariano? Simpatia reciproca - ma…” (Trono Classico) : Al via oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. In attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti del trono classico, ecco tutte le news…(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:05:00 GMT)

UOMINI e Donne - anticipazioni : Nilufar e Sara - gli ultimi sviluppi con Lorenzo Video : A #Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 alle ore 14.45, si è registrata il 9 febbraio una nuova puntata del Trono Classico. La settimana scorsa abbiamo assistito alla scelta del tronista Paolo Crivellin che si è portato a casa la bellissima Angela Caloisi e la scesa in studio per Sara di Nicolò Fabbri [Video], ex corteggiatore di Sabrina Ghio. anticipazioni: il triangolo tra Lorenzo, Sara e ...

UOMINI e Donne - Giorgio Manetti sommerso dalle critiche dal web : ecco il motivo Video : Senza ombra di dubbio Giorgio Manetti [Video] può essere considerato una delle colonne portanti del Trono Over di #Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino che da quattro anni fa parte del parterre continua a regalare emozioni soprattutto alla sua storica ex fidanzata Gemma, ma negli ultimi giorni l'uomo ha ricevuto numerose critiche non solo per non aver preso una posizione sulla vicenda Galgani, ma anche per qualcosa che ha fatto durante una ...