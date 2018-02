Uomini e Donne Anticipazioni | Alessandra Costa | “Mariano? Simpatia reciproca | ma…”

Triathlon - World Cup 2018 : a Città del Capo dominio sudafricano tra gli Uomini e britannico tra le donne : Scattata la World Cup di Triathlon con la tappa di Città del Capo: in Sudafrica doppietta britannica tra le donne, con Vicky Holland prima davanti alla connazionale Non Stanford, seconda, ma staccata di 34″. Sul podio sale anche l’ungherese Zsanett Bragmayer, terza a 49″. La gara maschile invece ha visto la doppietta dei triatleti di casa, con Richard Murray che è andato a precedere per 34″ il connazionale Henri Schoeman. ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 12 febbraio 2018 : Lorenzo fa la sua scelta! : In questo video Uomini e Donne Classico vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Lorenzo sceglie la tronista preferita, mentre Sara elimina Emanuele e Francesco! Uomini e Donne: Lorenzo si dichiara per Nilufar Addati! A Uomini e Donne Classico, come di consueto fanno il loro ingresso in studio i tronisti seguiti dai corteggiatori e corteggiatrici usciti con loro in esterna. Il video ricapitola ciò che è ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Nilufar e Sara - gli ultimi sviluppi con Lorenzo Video : A #Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 alle ore 14.45, si è registrata il 9 febbraio una nuova puntata del Trono Classico. La settimana scorsa abbiamo assistito alla scelta del tronista Paolo Crivellin che si è portato a casa la bellissima Angela Caloisi e la scesa in studio per Sara di Nicolò Fabbri [Video], ex corteggiatore di Sabrina Ghio. anticipazioni: il triangolo tra Lorenzo, Sara e ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti sommerso dalle critiche dal web : ecco il motivo Video : Senza ombra di dubbio Giorgio Manetti [Video] può essere considerato una delle colonne portanti del Trono Over di #Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino che da quattro anni fa parte del parterre continua a regalare emozioni soprattutto alla sua storica ex fidanzata Gemma, ma negli ultimi giorni l'uomo ha ricevuto numerose critiche non solo per non aver preso una posizione sulla vicenda Galgani, ma anche per qualcosa che ha fatto durante una ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Nilufar e Sara - gli ultimi sviluppi con Lorenzo : A Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 alle ore 14.45, si è registrata il 9 febbraio una nuova puntata del Trono Classico. La settimana scorsa abbiamo assistito alla scelta del tronista Paolo Crivellin che si è portato a casa la bellissima Angela Caloisi e la scesa in studio per Sara di Nicolò Fabbri, ex corteggiatore di Sabrina Ghio. anticipazioni: il triangolo tra Lorenzo, Sara e ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti sommerso dalle critiche dal web : ecco il motivo : Senza ombra di dubbio Giorgio Manetti può essere considerato una delle colonne portanti del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino che da quattro anni fa parte del parterre continua a regalare emozioni soprattutto alla sua storica ex fidanzata Gemma, ma negli ultimi giorni l'uomo ha ricevuto numerose critiche non solo per non aver preso una posizione sulla vicenda Galgani, ma anche per qualcosa che ha fatto durante una ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : NICOLO’ convoca ancora MARTA PASQUALATO ma… : Venerdì 9 febbraio 2018 è stata registrata una puntata del trono classico di Uomini e Donne incentrata sul percorso di Nicolò Brigante; dopo aver accolto in studio le coppie formate da Alex Migliorini e Alessandro D’amico e da Paolo Crivellin e Angela Caloisi, entrambe nate nel programma, Maria De Filippi ha incominciato a parlare della situazione di MARTA PASQUALATO, eliminata proprio da Nicolò per via di una segnalazione arrivata sul suo ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco e la ritrovata amicizia con Giorgio : il messaggio sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Anna Tedesco, dopo la ritrovata amicizia con Giorgio Manetti, scrive un messaggio sui social per i fans.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ La rivelazione di Mariano Catanzaro a Maria De Filippi (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: Mariano Catanzaro si lascia andare ad una rivelazione inaspettata che spiazza Maria De Filippi: la reazione di Queen Mary.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : NICOLO’ convoca ancora MARTA PASQUALATO ma… : Venerdì 9 febbraio 2018 è stata registrata una puntata del trono classico di Uomini e Donne incentrata sul percorso di Nicolò Brigante; dopo aver accolto in studio le coppie formate da Alex Migliorini e Alessandro D’amico e da Paolo Crivellin e Angela Caloisi, entrambe nate nel programma, Maria De Filippi ha incominciato a parlare della situazione di MARTA PASQUALATO, eliminata proprio da Nicolò per via di una segnalazione arrivata sul suo ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia svela una novità sulle scelte : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: ci saranno presto delle novità sulle future scelte? Come molti sapranno bene, Lunedì scorso è andata in onda l’attesissima scelta di Paolo Crivellin. Una scelta decisamente anomala rispetto alle altre. Il motivo? La redazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha permesso al tronista di passare un intero weekend con le due corteggiatrici sotto l’occhio attento delle telecamere. E solo dopo quei ...

Uomini e donne/ Anticipazioni : Marta con le spalle al muro lascia la trasmissione? (Trono Classico) : Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo in fuga Marta? Sembra che la corteggiatrice abbia paura di tornare in studio a Uomini e donne. Ecco cosa è successo nella registrazione di ieri(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:58:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti nel mirino del web : "Usa il programma per..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Giorgio Manetti finisce nel mirino del pubblico: "Non può sfruttare il programma per promuovere il suo libro".(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Nicolò chiama Marta ma lei non si presenta : Nicolò Brigante chiama Marta ma lei non si presenta in puntata Oggi 9 febbraio c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico. Si parte dal tronista Nicolò Brigante. La scorsa volta Marta ha abbandonato il programma perché non creduta dal tronista. Alla fine della puntata, quest’ultimo raggiunge la corteggiatrice in camerino. Marta chiede a Nicolò una seconda […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nicolò chiama ...