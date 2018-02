Università - ecco quant’è ampio il divario di genere fra studenti : Foto: Mack Male/flickr I redditi di uomini e donne sono molto, molto diversi, e certo non in favore dei primi. Eppure quando parliamo di gender pay gap la parte facile del discorso purtroppo si esaurisce qui: in questa semplice affermazione. Se invece cerchiamo di capire il perché di ragioni possibili ce ne sono diverse. Che sia la discriminazione, il maggior peso di figli e famiglia, la frequenza con cui si lavoro e il campo, le preferenze ...

Università - ecco il calendario dei test di ammissione : Sono state pubblicate le date dei test di ammissione all’Università per l’anno accademico 2018/2019. Li ha resi noti in questi giorni il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, pubblicandoli sul proprio sito web. I test di ammissione si svolgeranno a partire dal prossimo 4 settembre e fanno riferimento ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. ecco il calendario dei test di ammissione: Medicina e ...

Università in inglese - ecco chi offre più corsi in Europa : Francia, Germania, Paesi Bassi. In alcuni paesi Ue si registrano più di 1000 programmi English-taught, insegnati in inglese. Ma è giusto? E come funziona il modello all’estero?...

Ecco dove l'Università è gratis - top in Germania - Austria e Paesi scandinavi : l'università a zero tasse per gli studenti, proposta da Liberi e Uguali, è già realtà in alcuni Paesi europei come quelli scandinavi, la Germania e l'Austria. All'opposto, i costi più elevati si ...

Università - lo studio conferma : ecco ogni 100 immigrati quanto si perde : La teoria economica standard afferma che la migrazione europea in entrata, come il libero scambio, avvantaggia la popolazione nativa. Ma una ricerca recente, dell'Università di Cambridge, ha messo in luce grandi lacune su questo argomento, mentre le conseguenze sociali e politiche dei confini nazionali aperti suggeriscono in modo simile l'adeguatezza dei limiti all'immigrazione. ...Continua a leggere