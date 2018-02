Una scoperta dei fisici sovietici ha aiutato Hubble ad individuare una galassia

“Ma cosa c’è sotto quelle piante?”. Una scoperta horror nel giardino di casa : sotto il prato - lontano dagli occhi di tutti - si nascondeva qualcosa di agghiacciante. Un caso che ha scioccato il mondo : Una persona che tutti avevano sempre descritto come gentile, affabile, il sorriso sempre stampato in volto e una grande dedizione verso la propria professione, che gli aveva permesso di farsi conoscere presso la comunità locale. Lui, giardiniere, era infatti specializzato nell’allestimento e nella cura di piante e fiori, spesso al servizio di clienti ricchi pronti a spendere qualsiasi cifra pur di vedere il verde di fronte le loro ...

In Malesia scoperta Una nuova lingua. Non ha la parola "rubare" : Si chiama Jedek, e la parlano appena 280 persone di etnia Semang. Un idioma che riflette lo stile di vita dei suoi parlanti: non possiede parole come 'rubare'...

Beautiful - anticipazioni 12-17 febbraio : Eric fa Una scoperta sconcertante Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alla telenovela statunitense Beautiful [Video]. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2018, ci svelano che Nicole rinuncera' alla piccola Lizzie mentre Sheila raccontera' ad Eric che la moglie e Ridge sono amanti. Le trame complete le trovate nei paragrafi successivi. Nicole firma le carte d'adozione di Lizzie Katie per risollevare le ...

Napoli - scoperta Una centrale di documenti falsi al corso Malta : preso 51enne : Nel contesto delle attività investigative per il contrasto alla produzione e diffusione di documenti falsi, recentemente incentivate per la crescente minaccia riferita ai noti fenomeni immigratori e ...

“Dove sei?”. Aprono la porta della cameretta del figlio - poi la tragica scoperta. A pranzo - il piccolo di 8 anni - aveva discusso con i propri genitori per Una banalità. Dopo qualche minuto l’atroce verità : Una vicenda davvero agghiacciante : Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. ...

Anticipazioni Un posto al sole : VALENTINA farà Una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

“Che dolore - ma che sarà?”. Nota uno strano gonfiore sul braccio - poi la scoperta : preoccupato dagli strani sintomi che non accennano a passare - va in ospedale e riceve Una diagnosi choc. Cos’era quel “pizzico” (e perché era così pericoloso) : Quando ha visto uno strano segno rosso sul suo braccio non ci ha fatto troppo caso, convinto che sarebbe bastato qualche giorno per vederlo sparire e smettere di preoccuparsi. Poco prima, quest’uomo di 35 anni di nome Tony Folan aveva avuto un breve ma intenso incontro ravvicinato con un gigantesco ragno che lo aveva morso, ma lì per lì non aveva pensato che il piccolo incidente avrebbe avuto conseguenze serie per la sua salute. ...

Eni annuncia Una scoperta a Gas nell'Offshore di Cipro : Teleborsa, - Promettente scoperta di gas per Eni nelle acque economiche esclusive di Cipro. La società ha annunciato di avere effettuato una scoperta a gas nel Blocco 6, nell'Offshore di Cipro, ...

Scoperta Una serie di sette pianeti in grado di ospitare la vita : I sette pianeti della stella Trappist-1, situati a 40 anni luce dalla nostra Terra, continuano a stupire ed entusiasmare: tutti infatti hanno acqua e potrebbero ospitare la vita. Ad un anno dalla loro ...

Alla scoperta di Nintendo Labo in Una imperdibile video anteprima : In questi ultimi giorni sono diverse le notizie riguardanti Nintendo Labo che si susseguono rivelandoci nuovi dettagli di un progetto sotto molti aspetti tutto da scoprire.L'idea della grande N, per quanto non convinca tutti i palati e debba ancora chiarire alcune criticità, è indubbiamente un classico esempio della Nintendo Difference, di quella capacità di distinguersi dai rivali con idee fresche, magari apparentemente bislacche ma spesso ...

Scoperta Una grande città Maya nella giungla del Guatemala : Scoperta una grande città Maya nella giungla del Guatemala Tra le cosiddette civiltà precolombiane, i Maya sono l’enigma più grande per gli storici: una civiltà così misteriosa e avanzata nella sua conoscenza astronomica continua a regalarci delle sorprese. Un gruppo di ricercatori grazie al LiDAR una tecnica di telerilevamento che ...