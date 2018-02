UN POSTO AL SOLE Chi ha ucciso Salvo Prisco a poche ore dalla sua confessione?

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 12 al 16 febbraio 2018 : Settimana importante per i protagonisti di “Un Posto al Sole”. Le trame delle puntate da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio in onda ogni giorno, dal...

Un POSTO al Sole Anticipazioni : da lunedì 12 a venerdì 16 Febbraio 2018 : Scopriamo cosa ci riservano le trame della soap di Rai 3 per la terza settimana del mese di Febbraio.

Anticipazioni Un POSTO al sole : VIOLA - nuova storia in arrivo? : Una tenerissima foto postata su Instagram ci fa capire che la partecipazione di Ilenia Lazzarin a Un posto al sole non è terminata, nonostante il personaggio di VIOLA Bruni non sia più presente in modo continuativo. Di recente, abbiamo già visto VIOLA correre a Torino per l’operazione di Diego (Francesco Vitiello), ma qualche tempo fa vi avevamo già anticipato che ci sarà ancora occasione per rivedere a Upas la figlia di Ornella (Marina ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : PEPPINO ha un infarto per colpa di… : La storyline di Un posto al sole collegata alle vicende del clan Prisco terrà ancora banco per diverso tempo e nelle prossime puntate attraverserà una fase più che mai ricca di colpi di scena. Occhio dunque agli episodi in onda dal 19 febbraio in poi: Gaetano (Fabio De Caro), dopo il funerale del figlio Salvo (Enrico Maria Pacini), avrà bisogno di un modo per scaricare la sua rabbia e, a leggere le nuove trame, sembra proprio di capire che lo ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : ANITA farà scoperte sorprendenti! : A Un posto al sole parte una settimana caratterizzata soprattutto dalle indagini per la morte di Salvo Prisco, ma ci sarà spazio anche per la storia che vede al centro della scena l’innamoramento di Vittorio (Amato D’Auria). Le trame ci dicono che, pur aumentando la complicità con ANITA (Ludovica Bizzaglia), il giovane Del Bue non potrà fare a meno di essere perplesso visto l’eccessivo coinvolgimento della ragazza nella vicenda ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntata lunedì 12 febbraio 2018 : la scoperta di Valentina : Un Posto al Sole durante la settimana che inizia lunedì 12 febbraio 2018 mostrerà davvero scoperte inquietanti. Chi avrebbe mai detto che Valentina si rendesse conto di una simile realtà? Salvo Prisco uscirà dalla soap, in che modo? Un Posto al Sole anticipazioni lunedì 12 febbraio 2018 Momenti di intense emozioni ci attendono in questi giorni nella soap partenopea Un Posto al Sole. Finalmente, dopo così tante incertezze sul farlo o meno, Salvo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 12 febbraio 2018: Giovanna (Clotilde Sabatino) ha dei sospetti sulla morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), avvenuta proprio quando il giovane aveva accettato di testimoniare contro il padre. La donna si confida con Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Don Peppino Canfora (Gigio Morra) dice a Franco che per Gaetano Prisco il decesso del figlio è peggio della galera… Sfidato da Arianna ...

Anticipazioni Un POSTO al sole - 12-16 febbraio : il piano di Alberto : Un posto al sole, trame prossima settimana: il ritorno di Alberto Il 14 febbraio tornerà a Un posto al sole un grande protagonista: Alberto Palladini interpretato da Maurizio Aiello. Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 febbraio svelano che Giovanna cercherà di far luce sulla misteriosa morte di Salvo. Patrizio, dopo aver visto il fratello Diego in condizioni critiche, decide di cambiare vita e di riavvicinarsi a Rossella. La ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 12 febbraio 2018: Giovanna (Clotilde Sabatino) ha dei sospetti sulla morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), avvenuta proprio quando il giovane aveva accettato di testimoniare contro il padre. La donna si confida con Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Don Peppino Canfora (Gigio Morra) dice a Franco che per Gaetano Prisco il decesso del figlio è peggio della galera… Sfidato da Arianna ...

UN POSTO AL SOLE/ Gaetano Prisco viene arrestato? Salvo prende la sua decisione (Anticipazioni 9 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 9 febbraio: Gaetano viene arrestato grazie all'intervento di Salvo? Il periodo di prova di Anita al Vulcano si dimostra più difficile del previsto.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:41:00 GMT)

Anticipazioni Un POSTO al sole : VALENTINA farà una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntata 9 febbraio 2018 : Salvo testimonia? : Eccoci all’ultimo appuntamento settimanale di Un Posto al Sole. La soap tutta italiana, trasmessa su Rai3, durante questa settimana, non ha perso i suoi fans. E’ inoltre rimasta in programmazione, anche con un concorrente così famoso come il 68° festival di Sanremo su Rai1. Guardare le riprese della soap Un Posto al Sole Prima di parlarvi di anticipazioni relative alla trama del 9 febbraio di ricordiamo che entro un breve lasso di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 9 febbraio 2018: Stressato dal pressing di Giovanna (Clotilde Sabatino), Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) accetta di collaborare con la Polizia, ma per Gaetano (Fabio De Caro) sarà davvero finita o… l’imprevisto è in agguato? Rossella (Giorgia Gianetiempo) è triste e turbata per la distanza imposta da Diego (Francesco Vitiello), intanto Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) alla prova le ...

UN POSTO AL SOLE/ Diego prende le distanze da Rossella - lei concede una possibilità a Patrizio? (8 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 8 febbraio: Diego prende inspiegabilmente le distanze da Rossella, lasciandola amareggiata per il cambiamento privo di motivo.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:00:00 GMT)