optimaitalia

: Un bug in Dragon Ball FighterZ permette ai giocatori di volare - OptiMagazine : Un bug in Dragon Ball FighterZ permette ai giocatori di volare - bdzes : RT @shanesama84: ??NUEVO VIDEO?? COMO HACER INVISIBLE A TU RIVAL BUG Dragon Ball FighterZ GLITCH - shanesama84 : ??NUEVO VIDEO?? COMO HACER INVISIBLE A TU RIVAL BUG Dragon Ball FighterZ GLITCH -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) L'abilità del volo è caratteristica fondante dei Guerrieri Z di, ma in- il picchiaduro sviluppato dal team di Arc System Works e prodotto da Bandai Namco - non è propriamente possibilein totale libertà. Il volo, infatti, è possibile solo attraverso specifiche esecuzioni come l'Impeto del Drago, ma non ci si può librare a piacimento in aria. Per via di un bug, tuttavia, sembra che ipossano non soltanto, ma anche abbandonare in un certo qual modo il terreno di scontro.La piccola scoperta è stata fatta da HiFightTH, che ha postato su Twitter il video dell'esecuzione diche, tramite un bug,al giocatore di faril proprio personaggio. Come potete vedere nel video, infatti, è possibile librarsi in aria nei panni di Goku e salire sempre più in alto, fino a persino abbandonare lo stage.In ...