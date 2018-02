Ultime pensioni anticipate 2018 | quanto costa uscita per nati dal 1953 al 1955?

Pensioni - Ultime novità Bce : boom occupati over 55 anche per effetto riforme Video : Mentre in Italia si continua a discutere di riforma #Pensioni, con una miriade di proposte che vanno dall’abolizione della legge Fornero alla stabilizzazione di Opzione donna e Quota 41 per tutti i lavoratori precoci, è in continua crescita in Europa il tasso di partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori over 55. Sono questi i nuovi dati messi nero su bianco nel bollettino della Bce. Un trendy dovuto che, secondo la Bce, non è solo ...