Ultime Notizie Roma del 12-02-2018 ore 16 | 00

Riforma pensioni/ Le trappole da evitare in campagna elettorale (Ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Le trappole da evitare in campagna elettorale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 febbraio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:19:00 GMT)

Rende - 4 cadaveri in casa/ Ultime Notizie Cosenza - famiglia sterminata a colpi di pistola : omicidio-suicidio? : Rende, 4 cadaveri in casa: Ultime notizie Cosenza. famiglia sterminata a colpi di pistola: omicidio-suicidio? Trovata l'arma del delitto. Gli aggiornamenti sulla strage(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:15:00 GMT)

MILANO - JESSICA FAORO/ Ultime Notizie - delitto via Brioschi : "movente sessuale" - biglietto choc del tranviere : delitto Via Brioschi a MILANO, JESSICA FAORO uccisa in casa: Ultime notizie, 'movente sessuale per Alessandro Garlaschi'. Ordinanza gip arresto.

NOIPA CEDOLINO FEBBRAIO 2018/ Pagamento stipendi Pa : date ed emissioni speciali (Ultime notizie) : NOIPA CEDOLINO FEBBRAIO 2018, il Pagamento degli stipendi Pubblica Amministrazione: date pubblicazione ed esigibilità, emissioni speciali. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:30:00 GMT)

MILANO - JESSICA FAORO/ Ultime Notizie - delitto via Brioschi : “movente sessuale” - biglietto choc del tranviere : delitto Via Brioschi a MILANO, JESSICA FAORO uccisa in casa: Ultime notizie, "movente sessuale per Alessandro Garlaschi". Ordinanza gip riporta bigliettino choc del tranviere alla 19enne (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:11:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Boccia : Legge Fornero da non toccare (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Boccia: Legge Fornero da non toccare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 febbraio(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:41:00 GMT)

MOSCA - AEREO DI LINEA PRECIPITATO IN RUSSIA/ Ultime Notizie video - “non era in fiamme” : ghiaccio nel motore? : Incidente in RUSSIA, AEREO PRECIPITATO a MOSCA; un volo di LINEA con 71 persone a bordo equipaggio compreso, non ci sono sopravissuti. Guasto tecnico, scontro con elicottero o attentato?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:30:00 GMT)

CONTRATTI STATALI/ Firma rinnovo Pa : fuori ancora Sanità ed Enti Locali (Ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola Firmato, in tanti lo contestano. Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio". Bonus e merito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Allarme bomba a Torino/ Ultime Notizie - zaino sospetto davanti al comando Polizia Municipale in via Bologna : Allarme bomba a Torino in via Bologna: Ultime notizie, probabile falso Allarme per uno zaino lasciato davanti al comando della Polizia Municipale. Stamattina allerta anche a Firenze(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:06:00 GMT)

FOGGIA - GENITORE PICCHIA PROF VICEPRESIDE DEL FIGLIO/ Ultime Notizie : la preside - "aggressione cruenta" : FOGGIA, GENITORE PICCHIA il PROFessore e VICEpreside del FIGLIO: Ultime notizie sulla Scuola Media "Murialdo", 30 giorni di prognosi per il docente. "Lo aveva rimproverato in classe"(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:38:00 GMT)

Susy Paci scomparsa a Napoli/ Ultime Notizie : mai rientrata in hotel? Nuovo inquietante scenario : Susy Paci scomparsa a Napoli: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel vuoto, l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:06:00 GMT)