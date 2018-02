Udinese-Roma | il ‘provvedimento’ che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi

Serie A Udinese - Oddo recupera Alì Adnan in ottica Roma : UDINE - L' Udinese non ha staccato la spina dopo la sconfitta contro il Torino. I bianconeri sono tornati al lavoro stamattina sui campi del Bruseschi per preparare al meglio la partita con la Roma , ...

Udinese-Roma : trasferta vietata ai giallorossi. La prefettura : 'Tifosi pericolosi' : trasferta vietata per i tifosi della Roma in occasione della partita contro l'Udinese in programma sabato 17 alle 15. A renderlo ufficiale è la prefettura della provincia di Udine che nel comunicato ...

Serie A : Inter Bologna 1-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma ...

Serie A : Inter Bologna 0-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Inter-Bologna 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA, Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari ore 12:30 Inter-...

Recuperi : Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese. Attacco all'Inter : un mercoledì da Champions e l'Inter sta a guardare, preoccupata dalle proprie difficoltà e accerchiata dalle romane. Già, perché Lazio e Roma giocano i Recuperi e possono guadagnare punti sui ...

Serie A - oggi Lazio-Udinese e Sampdoria-Roma : La Serie A si rimette in pari. Coi due recuperi in programma oggi, la classifica si allineerà. Sono in programma Lazio-Udinese alle 18 e Sampdoria-Roma alle 20.45. La Lazio, che ha 43 punti come l'...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Lazio Udinese - Sampdoria Roma. Come finirà all'Olimpico? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: le scommesse e le Quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Serie A Lazio-Udinese - dirige Banti. Orsato per Sampdoria-Roma : ROMA - Sono stati ufficializzati dall' Aia i nomi degli arbitri che dirigeranno i due recuperi di Serie A. Lazio-Udinese è stata affidata a Banti della sezione di Livorno, mentre Orsato di Schio ...

Serie A - cambia l’orario di Lazio-Udinese : la decisione anche su Samp-Roma : La Lega Calcio ha comunicato attraverso un comunicato ufficiale che la gara tra Lazio ed Udinese si disputerà nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio a partire dalle ore 18.30, il match era stato inizialmente programmato per le ore 19, la gara era stata rinviata domenica 5 novembre dopo il nubifragio che si era abbattuto sulla Capitale. Sempre il 24 gennaio si disputerà la gara tra Sampdoria e Roma, l’orario in questo caso non ha ...

Serie A - la Roma inciampa nel Sassuolo. L'Udinese ingrana la quinta - Atalanta ko : Bologna-Udinese 1-2, cronaca, tabellino e statistiche Primo storico successo del Benevento in Serie A. La squadra di De Zerbi si sblocca contro il Chievo grazie a un gol da opportunista di Coda al 19'...