Uccide la moglie e i due figli e poi si toglie la vita «Problemi di natura economica»

Famiglia sterminata a Rende - Cosenza - - uomo Uccide la moglie e i due figli poi si suicida : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende , Cosenza, : Salvatore Giordano , commerciante di strumenti musicali, , di 57 anni, ha ucciso la moglie, Francesca Vilardi, di 59, ed i ...

Uccide la moglie e i figli - poi si costituisce : 'Ero depresso e pieno di problemi dopo aver perso il lavoro' : La città di Hyderabad , una delle più problematiche dell'India, è stata protagonista negativa di alcuni terribili casi di cronaca nera. Solo la scorsa settimana, infatti, era stato rinvenuto il ...

“Uccisi dal divano”. Dramma famigliare in Italia. Marito e moglie morti nel sonno. Salvi i bambini che - per un caso - non erano in casa. A Ucciderli una piccola disattenzione - il ritrovamento choc : Coppia morta nel sonno, ad ucciderli nel sonno il fumo sprigionato dall’incendio di un divano provocato da una stufa. A scoprire i corpi di Domenico Ascione e della moglie Rosaria, 40 e 37 anni, i genitori dell’uomo residente al piano inferiore di una palazzina in via Palizzi, nei pressi del Ponte di Surriento, al confine con Villaricca. A rendere noto l’episodio Tele Club Italia. Sul posto i carabinieri della stazione locale e il ...

Cremona - Uccide la moglie e un bambino con una mannaia - in carcere : 'Voglio morire' : 'Voglio morire qui' ha detto oggi al suo avvocato Yongqin Wu, il cinese di 51 anni che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di mannaia la moglie e un bimbo di 3 anni, figlio di una coppia di amici della ...

Uccide la moglie a colpi di mannaia e massacra un bimbo di 3 anni. Cremona sotto choc : Siamo nel quartiere Zaist, a Cremona, in via Fatebenefratelli 1. Qui si è svolto un massacro che nessuno si aspettava, da fuori alla finestra una tovaglia gialla, piena di colore, mentre all’interno macchie di sangue che raccontano una fine atroce per una donna e un piccolo bambino di 3 anni. Ieri mattina è morta così una donna di 46 anni, Chen Aizhu, e un bambino di 3 anni, Wen Jun Ye. La follia omicida ha colpito Wu Yongqin, 50 anni, ...

Uccide con un'ascia la moglie e un bimbo : preso : Sul balcone una tovaglia gialla stesa sul filo dei panni. A terra vasi pieni di nulla. Piante e fiori non sono roba da quartiere Zaist, dove a sbocciare è solo il degrado; specchio di una vita grigia ...

