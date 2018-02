UBI Banca | nessun dossier o negoziazioni in atto con MPS

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : UBI Banca a -1 - 8% - Fca a +1 - 9% (12 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Massiah - UBI - : 'Finita la migrazione di Etruria - ora concludiamo quella di CariChieti. E sarà Banca Unica' : stato un anno complesso, ma allo stesso tempo estremamente positivo, perché abbiamo fatto tante cose insieme e le abbiamo fatte bene. Abbiamo completato il progetto di "Banca Unica" a febbraio " era ...

UBI Banca - Massiah spera in un 2018 estremamente favorevole : Teleborsa, - Crescita è la parola chiave del 2018 di UBI Banca . "Il 2018 ci dovrebbe portare un incremento estremamente significativo della redditività e quindi un'ulteriore realizzazione del piano ...

UBI Banca in denaro dopo i conti. Su anche Mediobanca : Teleborsa, - Positivo il settore Bancario in Italia nonostante l'impostazione negativa assunta dai mercati finanziari. L'indice di riferimento settoriale evidenzia un incremento dello 0,38% che si ...

Exploit di UBI Banca : Grande giornata per il gruppo Bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,24%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza ...

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Teleborsa, - Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: ...

UBI Banca - assemblea annuale il 6 aprile nella sede di Brescia : Potrebbe essere l'ultima assemblea di approvazione del bilancio con sistema duale. Il prossimo 6 aprile, a Brescia (come previsto nel sistema di alternanza) è infatti in programma l'assemblea dei soci ...

Forte ascesa per UBI Banca : Grande giornata per il gruppo Bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza ...

Bancari - Mediobanca alza il target price di UBI Banca - BPER e Unicredit : (Teleborsa) - MedioBanca più ottimista su alcune big bank italiane. L'Istituto ha alzato il target price di BPER a 6 euro, quello di UBI Banca a 5 euro e quello di Unicredit a 23 euro. Per tutte e tre ...

Bancari - Mediobanca alza il target price di UBI Banca - BPER e Unicredit : MedioBanca più ottimista su alcune big bank italiane. L'Istituto ha alzato il target price di BPER a 6 euro, quello di UBI Banca a 5 euro e quello di Unicredit a 23 euro. Per tutte e tre le banche è ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Leonardo a +2 - 1% - UBI Banca a -1 - 3% (17 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Per Piazza Affari oggi non ci sono particolari dati macreoeconomici. Si spera però di tornare in rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:59:00 GMT)