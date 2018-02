UBI Banca - nessun dossier o negoziazioni in atto con MPS : Con riferimento a rumors di mercato e a lanci di agenzia comparsi oggi 12 febbraio, UBI Banca smentisce categoricamente l'esistenza di dossier e di qualsiasi tipo di negoziazione con MPS . La ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : UBI Banca a -1 - 8% - Fca a +1 - 9% (12 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:54:00 GMT)

Massiah - UBI - : 'Finita la migrazione di Etruria - ora concludiamo quella di CariChieti. E sarà Banca Unica' : stato un anno complesso, ma allo stesso tempo estremamente positivo, perché abbiamo fatto tante cose insieme e le abbiamo fatte bene. Abbiamo completato il progetto di "Banca Unica" a febbraio " era ...

UBI Banca - Massiah spera in un 2018 estremamente favorevole : Teleborsa, - Crescita è la parola chiave del 2018 di UBI Banca . "Il 2018 ci dovrebbe portare un incremento estremamente significativo della redditività e quindi un'ulteriore realizzazione del piano ...

UBI Banca in denaro dopo i conti. Su anche Mediobanca : Teleborsa, - Positivo il settore Bancario in Italia nonostante l'impostazione negativa assunta dai mercati finanziari. L'indice di riferimento settoriale evidenzia un incremento dello 0,38% che si ...

Exploit di UBI Banca : Grande giornata per il gruppo Bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,24%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza ...

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Teleborsa, - Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: ...

UBI Banca - assemblea annuale il 6 aprile nella sede di Brescia : Potrebbe essere l'ultima assemblea di approvazione del bilancio con sistema duale. Il prossimo 6 aprile, a Brescia (come previsto nel sistema di alternanza) è infatti in programma l'assemblea dei soci ...

Forte ascesa per UBI Banca : Grande giornata per il gruppo Bancario italiano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza ...

Bancari - Mediobanca alza il target price di UBI Banca - BPER e Unicredit : (Teleborsa) - MedioBanca più ottimista su alcune big bank italiane. L'Istituto ha alzato il target price di BPER a 6 euro, quello di UBI Banca a 5 euro e quello di Unicredit a 23 euro. Per tutte e tre ...

