Turismo : The Land of Venice - Veneto e Venezia inscindibile binomio intera Regione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una delle sfide storiche di Venezia è quella di rapportarsi in una logica di reciproco vantaggio con il suo entroterra ‘ ha affermato l’Assessore regionale al Turismo Federico Caner ‘ e il nuovo motto è la perfetta sintesi di questo obiettivo: Venezia città esclusiva diventa simbolo di inclusione del Veneto , traino prezioso della promozione dei diversi segmenti che compongono il ...

Oltre Barcellona : enoTurismo on the road - cercando Lionel Messi : Scoprire i territori del vino intorno a Barcellona in un lungo week end: dopo i primi assaggi tra le 12 Denominazioni d’origine catalane, e la scoperta del cava spagnolo, si passa ai vitigni del Penedès e alla rara Malvasia di Sitges… 3° giorno: dalla Do Penedès ai secret concert di Sitges Il Penedès ha di che vantarsi: è uno dei territori Do, è conosciuto come il regno del vino della Catalogna, produce buoni rossi e conta ottanta cantine ...