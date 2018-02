Turismo | The Land of Venice | Veneto e Venezia inscindibile binomio intera Regione 2

Turismo : The Land of Venice - Veneto e Venezia inscindibile binomio intera Regione : Venezia , 12 feb.(AdnKronos) – ‘E’ il marchio della holding Veneto , cioè dell’insieme dei settori e delle eccellenze della nostra terra, dal Turismo all’enogastronomia, dalla produzione artigianale a quella agricola, ma è anche, attraverso l’evocazione di Venezia , un efficace strumento di geolocalizzazione dell’ intera Regione e delle sue varie e diverse componenti dell’offerta, turistica e ...

Oltre Barcellona : enoTurismo on the road - cercando Lionel Messi : Scoprire i territori del vino intorno a Barcellona in un lungo week end: dopo i primi assaggi tra le 12 Denominazioni d’origine catalane, e la scoperta del cava spagnolo, si passa ai vitigni del Penedès e alla rara Malvasia di Sitges… 3° giorno: dalla Do Penedès ai secret concert di Sitges Il Penedès ha di che vantarsi: è uno dei territori Do, è conosciuto come il regno del vino della Catalogna, produce buoni rossi e conta ottanta cantine ...