Turismo in Italia vale 100 miliardi

XXI Rapporto sul Turismo italiano : il Bel Paese ha il primato mondiale per disponibilità di patrimonio artistico-culturale : L’Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018, a conferma del ruolo strategico che il turismo occupa nell’economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 miliardi riconducibili alla domanda straniera (38,7% del totale) e 57,6 ...

Turismo : sempre più italiani con la valigia in mano per vacanza : Teleborsa, - sempre più italiani con la valigia in mano. Ovviamente per vacanza. Ogni occasione, insomma, è buona per partire. Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento ...

Turismo - nel 2017 aumentano i viaggi degli italiani per le vacanze - : Secondo un nuovo rapporto dell'Istat, il numero complessivo di trasferte con pernottamento effettuati dai residenti del Belpaese è cresciuto di oltre un milione di unità tra il 2016 e il 2017

Italia Travel Awards premia il Turismo accessibile : Roma, 8 feb. , askanews, Assicurare l'accessibilità della ricettività, del trasporto e della mobilità, della ristorazione e di qualsiasi altro servizio vuol dire offrire alle persone che hanno bisogni ...

DLT Viaggi : una startup italiana leader del Turismo online : «Campagne pubblicitarie su Google, attività di storytelling digitale, un magazine online costantemente aggiornato e copertura streaming degli eventi completano il nostro impegno» - spiega il ...

Turismo - le regioni del 'Cuore d'Italia' si presentano a Bruxelles : Roma, 1 feb. , askanews, Dopo il successo riscosso alla Fespo di Zurigo e all'Holiday World Show di Dublino, la proposta turistica del 'Cuore d'Italia' fa tappa a Bruxelles: l'arte, la storia, la ...

Viaggi & Turismo : Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2017 : L’industria delle crociere sta vivendo un momento molto fortunato. Secondo i dati diffusi da CLIA (Cruise Lines International Association), l’organizzazione internazionale delle compagnie da crociera, il numero di questa tipologia di Viaggi è in costante aumento, e si prevede che nel 2018 saranno circa 27,2 milioni i passeggeri in partenza, contro i 25,8 del 2017 e i 24,7 milioni del 2016. Anche i dati relativi all’Italia sono molto ...

In viaggio per cibo e vino : il Turismo enogastronomico conquista gli italiani : Viaggiare per andare a degustare un particolare vino, oppure concedersi un pasto tipico magari in un paesaggio collinare da favola. Ormai un italiano su tre, nell'ultimo triennio, si è deliziato con ...

