Turismo | in Italia vale 100 miliardi | ma si preferisce accogliere finti profughi

Bit Milano - XXI rapporto sul Turismo italiano : grazie ai 53 siti Unesco è il primo Paese per disponibilità di patrimonio artistico-cultura - : L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018. Ciò conferma ancora una volta il ruolo strategico che il ...

Turismo - in Italia è un settore che vale oltre 100 miliardi di euro - : Lo confermano i dati del Iriss-Cnr, secondo cui la Penisola rimane una delle mete turistiche più ambite del mondo. Il comparto impiega 3,2 milioni di persone. La travel blogger Federica Piersimoni: "...

Turismo - in Italia è un settore che vale oltre 100 miliardi di euro : Turismo, in Italia è un settore che vale oltre 100 miliardi di euro Lo confermano i dati del Iriss-Cnr, secondo cui la Penisola rimane una delle mete turistiche più ambite del mondo. Il comparto impiega 3,2 milioni di persone. La travel blogger Federica Piersimoni: "Enogastronomia, viaggi di nozze e mete Lgbt sono le nuove ...

Da Napoli a Milano il 21° rapporto sul Turismo italiano : il trend è positivo : Ciò conferma ancora una volta il ruolo strategico che il turismo occupa nell'economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 ...

Turismo in Italia vale 100 miliardi : I dati confermano la fase di sviluppo del settore in Italia, primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale , 53 siti Unesco, e risulta tra i primi tre migliori paesi dove ...

Turismo - è boom in tutt'Italia : aumentano fatturato e posti di lavoro [DATI] : ... 3,5 milioni in più rispetto al 2015, confermando il trend positivo degli anni precedenti L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-...

XXI Rapporto sul Turismo italiano : il Bel Paese ha il primato mondiale per disponibilità di patrimonio artistico-culturale : L’Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo Paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si consiglia viaggiare nel 2018, a conferma del ruolo strategico che il turismo occupa nell’economia italiana. Nel 2016, infatti, i consumi turistici in Italia sono stati pari a 93,9 miliardi di euro, di cui 36,4 miliardi riconducibili alla domanda straniera (38,7% del totale) e 57,6 ...

In Italia il Turismo porta oltre 100 miliardi di euro all'anno : Roma, 12 feb. , askanews, L'Italia, grazie ai suoi 53 siti Unesco, è il primo paese al mondo per disponibilità di patrimonio artistico-culturale e risulta tra i primi tre migliori paesi dove si ...

Turismo : sempre più italiani con la valigia in mano per vacanza : Teleborsa, - sempre più italiani con la valigia in mano. Ovviamente per vacanza. Ogni occasione, insomma, è buona per partire. Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento ...

Turismo : sempre più italiani con la valigia in mano per vacanza : sempre più italiani con la valigia in mano. Ovviamente per vacanza. Ogni occasione, insomma, è buona per partire. Nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai ...

Turismo - nel 2017 aumentano i viaggi degli italiani per le vacanze - : Secondo un nuovo rapporto dell'Istat, il numero complessivo di trasferte con pernottamento effettuati dai residenti del Belpaese è cresciuto di oltre un milione di unità tra il 2016 e il 2017

Turismo - Istat : viaggi per vacanza conquistano italiani nel 2017 : Roma, 9 feb. , askanews, - nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in italia sia pari a 66 milioni e 347 mila, valore in leggera crescita ...

Turismo - Istat : viaggi per vacanza conquistano italiani nel 2017 : Roma, 9 feb. , askanews, nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in italia sia pari a 66 milioni e 347 mila, valore in leggera crescita ...

Italia Travel Awards premia il Turismo accessibile : Roma, 8 feb. , askanews, Assicurare l'accessibilità della ricettività, del trasporto e della mobilità, della ristorazione e di qualsiasi altro servizio vuol dire offrire alle persone che hanno bisogni ...