Trump | dazi per ' Paesi che approfittano'

Elezioni - Salvini : ‘Da premier metterò i dazi come Trump’. Calenda : ‘Idea fessa e irrealizzabile - li decide l’Ue’ : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...

Elezioni 2018 - Salvini : 'Se sarò premier metterò dazi come Trump' - : Il leader della Lega ha spiegato che, in caso di vittoria, sarebbe pronto a proteggere il Made in Italy. Poi ha aggiunto: "Il vincolo del 3% Deficit/Pil ha portato in Italia fame e povertà. Se vado al ...

Salvini : se divento premier metto i dazi come Trump : 'Se gli italiani mi sceglieranno come presidente farò come Trump: pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani, sono pronto a mettere dei dazi a protezione del Made in Italy. Vuoi ...

Servono più Trump al mondo. Salvini lancia i dazi a difesa del made in Italy : "Sta mantenendo tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Ha vinto le elezioni dicendo prima l'America e difende le aziende e gli operai americani. Anzi, averne di Trump". Per Matteo Salvini le politiche portate avanti da leader come Donald Trump e Vladimir Putin andrebbero importate anche in Italia. "Entrambi - spiega durante il faccia a faccia con Giovanni Minoli su La7 - difendono la loro ...

Trump e i dazi : ora Boeing e soia sono a rischio : E allora? "L'amministrazione Trump ha deliberatamente deciso di applicare dazi ai prodotti fabbricati in tutto il mondo". Lo ha scritto per primo il New York Times, ripreso da tv e stampa in ...

Il discorso di Trump al Forum di Davos. Aperture sui dazi : Donald Trump arringa i grandi dell'economia del pianeta al Forum di Davos 2018 . "Sono qui per rappresentare gli interessi degli americani e per offrire un'amicizia nel costruire un mondo migliore", ...

Economia : Starace - Enel - al 'Corriere della Sera' su Trump - i dazi peseranno poco : Roma, 26 gen 08:33 - , Agenzia Nova, - Donald Trump è il primo presidente statunitense in carica a parlare al World Economic Forum, dal 2000, quando partecipò Bill Clinton. E... , Res,

Trump porta a Davos la battaglia americana dei dazi : Perché il tycoon ha fin qui dimostrato di essere allergico ai grandi accordi di libero scambio, che a suo dire indeboliscono l'economia a stelle e strisce e minacciano i posti di lavoro. E in serata, ...

Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi : “Voglio vedere un dollaro forte” : Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi: “Voglio vedere un dollaro forte” Il presidente americano dopo il suo arrivo in Svizzera: “Questa è l’occasione per attirare nuovi investimenti per gli Stati Uniti” Continua a leggere L'articolo Trump porta a Davos la battaglia Usa dei dazi: “Voglio vedere un dollaro forte” sembra essere il primo su NewsGo.