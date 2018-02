Triathlon | World Cup 2018 | a Città del Capo dominio sudafricano tra gli uomini e

oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Scattata laCup dicon la tappa didel: in Sudafrica doppietta britannica tra le donne, con Vicky Holland prima davanti alla connazionale Non Stanford, seconda, ma staccata di 34″. Sul podio sale anche l’ungherese Zsanett Bragmayer, terza a 49″. La gara maschile invece ha visto la doppietta dei triatleti di casa, con Richard Murray che è andato a precedere per 34″ il connazionale Henri Schoeman. Terzo, a 34″ l’austriaco Lukas Pertl. Tra gligli unici due italiani in gara: è 11° Matthias Steinwandter, a 1’09, mentre è 28° Tommaso Crivellaro, giunto con 2’29” di ritardo. Di seguito le top 10 delle due gare: Elite– Top 10 1. Richard Murray RSA 00:52:15 2. Henri Schoeman RSA 00:52:39 3. Lukas Pertl AUT 00:52:49 4. Shachar Sagiv ISR 00:53:02 5. Lukas Hollaus AUT 00:53:08 6. Marco Van Der ...