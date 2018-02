Tra Michelangelo e Caravaggio | “l’eterno e il tempo” | il rinnovamento dell’arte e la sua

A Forlì Tra Michelangelo e Caravaggio : Forlì , 9 FEB - 'L'eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio ' è la mostra ospitata ai Musei San Domenico di Forlì dal 10 febbraio al 17 giugno. In scena, in un percorso che per la prima volta ...

“Quando la realtà supera l’immaginazione”. Il David di Michelangelo Trasformato in Arlecchino : È vero: non c'è limite al peggio. Proprio come non c'è limite allo sfruttamento per fini commerciali del patrimonio culturale degli italiani. In occasione di Pitti Immagine Uomo, salone fiorentino dell'abbigliamento e degli accessori dedicato alla moda maschile (o, se preferite, alle "evoluzioni del menswear"), la Galleria dell'Accademia di Firenze ha ospitato un evento, con annesso cocktail, promosso dal Lanificio Luigi ...