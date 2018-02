Tour of Oman 2018 | il percorso e le sei tappe ai raggi X Decide la Green Mountain

Tour of Oman 2018 : percorso impegnativo e tanti campioni al via - Greg Van Avermaet e Vincenzo Nibali cercano il primo acuto stagionale : Il grande ciclismo rimane nella penisola arabica e dOmani prenderà il via il Tour of Oman, breve corsa a tappe che anche quest’anno vedrà protagonisti tanti campioni, alla ricerca della condizione migliore in vista dei primi grandi appuntamenti dell’anno. Andiamo quindi ad analizzare il percorso, i favoriti e le speranze degli italiani al via di questa corsa. IL percorso In questa edizione gli organizzatori hanno scelto di alzare ulteriormente ...

Tour of Oman 2018 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. C’è Vincenzo Nibali : Tutto pronto per il Tour of Oman, breve corsa a tappe che si svolge sulle strade del Medio Oriente. Davvero ricca di grandi nomi (tra i quali quello del nostro Vincenzo Nibali) la lista di partenza. Andiamo a scoprire l’elenco completo dei partecipanti. BMC Racing Team 1 VAN AVERMAET Greg 2 BETTIOL Alberto 3 DRUCKER Jean-Pierre 4 ROCHE Nicolas 5 SCHAR Michael 6 VAN HOOYDONCK Nathan 7 VENTOSO Francisco UAE-Team ...

Golf - European Tour 2018 : Prom Meesawat al comando prima dei match play nell’ISPS Handa World Super 6 Perth. Bene Andrea Pavan! : Il circuito europeo è di scena in Australia per l’ISPS Handa World Super 6 di Perth (montepremi 1,75 milioni di dollari australiani). L’evento organizzato in coabitazione tra European Tour e PGA Tour of Australasia, prevede un epilogo con formula match play, in cui i primi 8 della leaderboard maturata al termine dei primi 3 canonici round avranno un bye in attesa degli avversari che usciranno dagli scontri diretti tra i restanti 16 ...

Pronto l'esordio di Miguel Angel Lopez : il ciclista dell'Astana debutterà al Tour of Oman : Al Tour of Oman debutterà uno dei capitani dell'Astana: Miguel Angel Lopez. Ecco il roster della squadra kazaka per la corsa araba L'Astana ha ufficializzato il roster per il Tour of Oman, corsa araba ...

Festa world music con Tourè E domani De Magistris in platea : Stasera siamo il Napoli che ha comprato lo straniero, con De Laurentis che non si tira indietro ed investe sull'uomo giusto. Solo che in musica non conta quanto di spende, non ci sono certo in ballo i ...

Golf - PGA Tour 2018 : Streelman ed Hossler al comando al termine del primo round dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am : Il professionisti del PGA Tour sono tornati in California per dar vita all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2018 (montepremi 7,4 milioni di dollari). La kermesse americana si svolge sulla bellezza di 3 percorsi par 72, ovvero il Pebble Beach Golf Links, lo Spyglass Hill Golf Course, ed infine il Monterrey Peninsula Country Club, tutti situati a Pebble Beach (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo in vetta il duo ...

Neve e ghiaccio a Parigi : la Tour Eiffel resta chiusa oggi e domani : Neve e ghiaccio hanno reso le piattaforme e le scale della Tour Eiffel “impraticabili“: resterà quindi chiusa ai visitatori per “tutta la giornata” di oggi e domani, secondo quanto annunciato dalla società che gestisce il monumento più famoso di Parigi. “L’importante massa di Neve che copre la ‘Dama di ferro’ e le temperature molto basse rendon attualmente le piattaforme e le scale ...

La voce della Politica Domani - 9 Febbraio - alle 19 - nuova tappa del Tour elettorale di FdI a Stigliano : Il tour elettorale di Fratelli d'Italia Basilicata fa tappa a Stigliano, Mt, , venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00, presso l'Hotel ristorante Mariano, con l'incontro di presentazione del programma ...

Golf - European Tour 2018 : Brett Rumford comanda dopo la prima giornata dell’ISPS Handa World Super 6 : C’è Brett Rumford al comando dell’ISPS World Super 6, in programma sul Lake Karrinyup Course di Perth, in Australia. Il giocatore di casa è stato il migliore nella prima giornata, portandosi in testa alla classifica con un giro in 64, ben 8 sotto il par. Rumford ha disputato una prima parte straordinaria, con ben sette birdie tra la 10 e la 18. dopo i due bogey tra la 1 e la 3, poi, l’australiano si è rimesso in carreggiata ...

Dall'Oman al Vietnam l'anno boom di AlpiTour : La scommessa vinta è il villaggio turistico sull'isola Vietnamita di Phu Quoc, dove si può stare in spiaggia o partire per escursioni verso il Vietnam o la Cambogia: «Tremiladuecento persone in pochi ...

Il video del romantico ritorno de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 prima del nuovo Tour : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 sanciscono la reunion del gruppo con il brano romantico Così Sbagliato. La band di Francesco Sarcina infatti si era presa un periodo di pausa dalle scene, quando nel 2013 i singoli membri de Le Vibrazioni avevano deciso di proseguire ognuno la propria carriera in modo indipendente. In occasione del 15esimo compleanno della loro storica hit Dedicato a te, la band ha annunciato il suo ritorno dal ...

Golf - European Tour 2018 : Frittelli e Campillo al comando del Maybank Malaysian Championship! Bertasio quinto e in piena corsa per la vittoria : Ancora un cambio di guardia al comando del Maybank Malaysian Championship, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Saujana G&CC a Kuala Lumpur. Al vertice ci sono ora il sudafricano Dylan Frittelli e lo spagnolo Jorge Campillo, che hanno completato il terzo giro in 66 colpi (-6) ed ora guidano la leaderboard a quota -15, preservando una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata ...

Lady Gaga sospende il Tour europeo. 'Forti dolori muscolari'. Domani avrebbe dovuto cantare a Londra : Un annuncio su Twitter che ha sorpreso tutti, nell' imminenza di una serie di concerti, e che getta un'ombra sulle sue reali condizioni di salute. Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo ...

Elezioni : prosegue Tour Di Maio in Sicilia - domani tre tappe nell'Isola : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Secondo giorno domani della tappa Siciliana del #Rally per l’Italia, il tour nazionale che divulga il programma di governo del Movimento 5 Stelle in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo. Con il candidato premier Luigi Di Maio ci saranno il referente regionale per