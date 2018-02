Tottenham | Pochettino | ' La Juve per noi è un esempio' Kane | ' Chiellini è fortissimo'

Tottenham - Pochettino : 'Juve - la squadra della mia famiglia. Dybala? Spero ci sia' : E' sempre bello giocare con i migliori al mondo, quindi anche se può dare qualche sofferenza Spero di vederlo in campo'. ' Piemonte, Pochettino, tutta la gente della colonia italiana dove eravamo in ...

Juventus-Tottenham - alla scoperta delle origini piemontesi di Pochettino : Sky Sport con Francesco Cosatti e l'operatore Sandro D'Amato sono andati alla scoperta delle sue origini, alla ricerca dei documenti originali che certificano il suo albero genealogico. E per ...

DIRETTA/ Tottenham-Manchester United (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Pochettino stende Mourinho : DIRETTA Tottenham Manchester United: info streaming video e tv. Gli uomini di Pochettino tornano a giocare in casa con l'obbiettivo di vendicare il KO del match di andata di Premier League.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:44:00 GMT)

Tottenham - Pochettino risponde a Wenger : 'Io non vinco? Pensi all'Arsenal' : Per me Wenger è e sarà sempre uno dei migliori manager del mondo, lo rispetto, ma penso che abbia bisogno di parlare per se stesso e per l'Arsenal '.

Tottenham News; Pochettino : ”A Kane ho detto che mi ricorda Totti” : Mauricio Pochettino ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti dopo la vittoria in FA Cup con il Wimbledon. Ancora una volta decisivo Harry Kane nella vittoria del Tottenham per 3-0 contro il Wimbledon nel terzo turno di FA Cup. L’attaccante della Nazionale inglese ha realizzato una doppietta che gli ha consentito di raggiungere il gol numero 26 in stagione, di cui 18 in Premier League e 6 in Champions League. Un ...

Premier League - Tottenham; Pochettino : ”A volte fai 31 tentativi - segni una volta sola e prendi anche un gol” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza della sala stampa di Wembley al termine della gara di Premier League contro il West Ham. Nel London Derby è pareggio tra Tottenham e West Ham nel recupero della ventunesima giornata di Premier League. Dopo molte occasioni sprecate da parte degli Spurs, sono gli Hammers a portarsi in vantaggio con una bella conclusione dell’ex Samp Obiang. Ci pensa il ...

Calciomercato Tottenham; Pochettino : ”Kane? Speriamo possa rimanere qui” : Il quotidiano spagnolo As ha riportato alcune dichiarazioni di Mauricio Pochettino. Il tecnico del Tottenham ha parlato del futuro di Harry Kane. Il Tottenham non ha la necessità di cedere giocatori, nemmeno Harry Kane, a meno che non sia il giocatore non chieda la cessione. E’ questo il pensiero di Mauricio Pochettino, tecnico degli Spurs, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As. “Come allenatore del ...

Tottenham - Pochettino avverte Allegri : 'Sono piemontese ma con la Juventus sarà battaglia' : Higuain? Insieme ad Aguero e a Kane sono i migliori del mondo". E su Buffon, che a fine stagione saluterà la Juventus: "L'ho sempre ammirato e mi è dispiaciuto che l'assenza dell'Italia in Russia gli ...

Calciomercato - Pochettino gela il Real Madrid : 'Kane resta al Tottenham' : TORINO - Mauricio Pochettino non ha intenzione di lasciar partire Harry Kane dal Tottenham . ' Penso che Harry sia un giocatore di inestimabile valore, noi lo vogliamo qui ' ha detto. Daniel Levy, ...

Pochettino - "Kane resta al Tottenham" : ROMA, 29 DIC - L'allenatore Mauricio Pochettino non ha intenzione di lasciar partire Harry Kane dal Tottenham. "Penso che Harry sia un giocatore di inestimabile valore, noi lo vogliamo qui", ha detto. ...