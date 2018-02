Tottenham | Llorente | ' Sapevo che avrei ritrovato la Juve Quando entrerò allo Stadium'

calciomercato

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Fernando, attaccante delche domani sera entrerà per la prima voltadopo l'addio allantus , ha parlato del match di Champions League a Premium Sport. 'Il passaggio del turno è un 50 e 50. Sono due squadre difficili da affrontare in questo momento, ma si vedrà in campo. Alla fine ogni partita è diversa dall'altra, possono succedere molte cose,...