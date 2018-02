Tiro con l’arco | Mondiali indoor 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X I fratelli

Falsi rimborsi M5s - il video del servizio censurato delle Iene/ I candidati Cecconi e Martelli verso il riTiro : Falsi rimborsi M5s, la video inchiesta e il servizio delle Iene censurato per par condicio. Non è andato in diretta ma pubblicato sul web: i candidati Cecconi e Martelli verso il ritiro(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 13:36:00 GMT)

Tiro con l'arco : buoni risultati ieri a Genova per gli arcieri di San Bartolomeo al Mare : Si sono svolti ieri i campionati regionali indoor di Tiro con l'arco e gli arcieri San Bartolomeo hanno partecipato con 11 atleti, ottenendo buoni risultati. Nella divisione olimpica 8° posto senior ...

Tiro con l'arco - Mondiali Indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della federazione . Di seguito il programma completo con tutti gli orari italiani. Mondiali Indoor Tiro con l'arco 2018 Giovedì 15 ...

Tiro con l’arco - Finali Coppa del Mondo Indoor Las Vegas 2018 : Massimiliano Mandia conquista il quarto posto : Seconda giornata di competizioni a Las Vegas, per le Finali della Coppa del Mondo Indoor 2018 di Tiro con l’arco, in cui è andato a determinarsi e a concludersi il tabellone finale delle quattro competizioni in programma, con le gare maschili e femminili sia dell’arco ricurvo che nel compound. Partiamo dalla prova del ricurvo maschile, che ha regalato anche le maggiori soddisfazioni alla squadra italiana. Massimiliano Mandia, ...

Con Lome Super Fruit Masseria FrutTirossi a Fruit Logistica Berlino : Moltissimi si sono soffermati allo stand di Lome Super Fruit, il brand con cui B&B Frutta commercializza in tutto il mondo i prodotti di Masseria Fruttirossi, l'azienda che colotiva, su oltre ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Indoor Las Vegas 2018 : bene gli azzurri nella prima sessione di tiro - Mandia - Pagni e Pagnoni in lotta per le prime posizioni : nella nottata italiana si è aperta a Las Vegas la quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco. La prima giornata di gare ha visto gli arcieri effettuare la prima delle due sessioni di tiro da trenta frecce. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati parziali. Partiamo dal ricurvo maschile dove arriva un’altra ottima prestazione per Massimiliano Mandia, che si trova in nona posizione con 295 punti, ma con solo un punto ...

Francesco Monte/ Malinconico dopo il riTiro dall'Isola dei Famosi 2018 e pronto a dire la sua (Verissimo) : Francesco Monte ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi parla di Eva Henger, della questione droga e si mostra Malinconico.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 07:02:00 GMT)

Pasta con parassiti : riTiro immediato dagli scaffali : Poche ore fa è stata ritirata la Pasta di farina biologica. Già all'inizio di questo 2018, sono stati molti alimenti ritirati dagli scaffali dei supermercati. Il ministero della salute sul sito ufficiale ha elencato il numero di lotto incriminato. La Pasta biologica del marchio Valbio della linea Bio. Nello specifico, la #Pasta incriminata e il formato 'penne rigate 135'. Il motivo dello stop alla vendita e la forte probabilità che al suo ...

Tiro con l'Arco - presentata la Coppa Italia delle Regioni : l'apertura ufficiale dell'evento è fissata per il 13 luglio : DIRETTA SU YOUARCO La manifestazione verrà seguita in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale della FITARCO sulla piattaforma Youtube. LAZIO CAMPIONE USCENTE " Le prime 10 edizioni della ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Indoor 2018 : Las Vegas ospita le finali - azzurri alla caccia di un grande risultato : La Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco arriva alla sua conclusione e questo fine settimana si terranno a Las Vegas le finali, che decreteranno i vincitori delle classifiche generali delle differenti categorie. Un appuntamento che quest’anno avrà ancora maggiore importanza, perché sarà anche l’ultimo test in vista dei Mondiali Indoor di Yankton, che si svolgeranno la prossima settimana. Il format di quest’ultima tappa è differente rispetto ...

Tiro con l’arco - Mondiali Indoor 2018 – I convocati dell’Italia : spiccano Nespoli - Pasqualucci e Mandia. 18 azzurri a Yankton : L’Italia sarà presente ai Mondiali Indoor di Tiro con l’arco con ben 18 atleti: appuntamento a Yankton (USA) dal 15 al 18 febbraio. La nostra Nazionale ha sempre ben figurato al coperto ed è reduce dal trionfo nel medagliere ottenuto nell’ultima edizione (Ankara 2016). Questi gli azzurri convocati da Wietse Van Alten. ARCO OLIMPICO (seniores, maschile): Massimiliano Mandia, Mauro Nespoli, David Pasqualucci. Confermati ...

07/02/2018 - Incontro formativo per 213 Tirocinanti : lavoro di 6 mesi nei Comuni : Termoli. Oltre duecento in difficoltà con una nuova opportunità nel mondo del lavoro . Per loro ieri 6 febbraio un importante momento di formazione e orientamento nell'Incontro avuto in Comune coi vertici dell'Ambito sociale di zona e del Comune di Termoli. Loro sono ...

FRANCESCO MONTE / RiTiro e ritorno in Italia : scontro con Eva Henger in vista? (Isola di Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE: durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista ha svelato i motivi per i quali ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 05:32:00 GMT)