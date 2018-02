Tapiro d’oro per Francesco Monte

Video del Tapiro d’oro a Francesco Monte per il Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018 : spunta Cecilia Rodriguez? : Tapiro d'oro a Francesco Monte per il Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018 nella nuova puntata di Striscia la Notizia. Se nei giorni scorsi Valerio Staffelli aveva consegnato lo speciale "premio" a Eva Henger, nella puntata di oggi, 12 febbraio, toccherà proprio al tronista pugliese beccato per le vie di Milano ma, a quanto pare, non da solo. Secondo le prime indiscrezioni sembra che il tronista fosse in compagnia della sua ex, Cecilia ...

Striscia la notizia - Tapiro d’oro per Loredana Lecciso e il tira e molla con Al Bano : Lunedì 29 gennaio a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Loredana Lecciso riceve il tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano. Dopo l’intervista con Barbara D’Urso in cui ha asserito di non aver lasciato Al Bano, a Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese (MI) e le ha chiesto la verità sulla loro storia, la Lecciso ha risposto: «Chi vivrà vedrà». E a proposito di ...

Loredana Lecciso - Tapiro d’oro : ecco cosa dice su Al Bano e Romina Power : Loredana Lecciso riceve il Tapiro d’oro per il tira e molla delle ultime settimane con Al Bano Carrisi: la consegna in onda nella puntata di Striscia la notizia di lunedì 29 gennaio su Canale 5. Loredana Lecciso: “Non ho gradito molto il cuore di Romina Power” A Valerio Staffelli, che l’ha intercettata negli studi Mediaset […] L'articolo Loredana Lecciso, Tapiro d’oro: ecco cosa dice su Al Bano e Romina Power proviene da ...

Tavecchio rifiuta il Tapiro d’oro e svela : “io alla guida della Serie A? Ecco la verità” : Dopo le dimissioni da presidente della Figc, arrivate lo scorso novembre a seguito della disfatta dell’Italia con la Svezia che è costata la qualificazione al Mondiale in Russia, Carlo Tavecchio potrebbe essere eletto alla presidenza della Lega Serie A. Per questo Valerio Staffelli ha raggiunto l’ex numero uno della Federcalcio per avere spiegazioni e consegnargli il Tapiro d’Oro. Ecco le dichiarazioni di Tavecchio: “Non ...

Serie A - Carlo Tavecchio riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia : Serie A, Carlo Tavecchio riceve il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tapiro D’ORO – Stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Carlo Tavecchio riceverà il Tapiro d’oro perché dopo essere stato costretto a dimettersi da presidente della Figc lo scorso novembre, ora potrebbe essere eletto alla ...

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per il botta e risposta su Mattino Cinque : Federica Panicucci, Valerio Staffelli Doppio tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per gli attriti (sempre meno presunti) consumatisi tra le due in occasione del decennale di Mattino Cinque. Festeggiando l’anniversario della trasmissione, le conduttrici hanno evitato di citarsi a vicenda ed anzi hanno innescato un pungente botta e risposta a distanza. Dopo l’omissione da parte della Panicucci, infatti, la collega ...

Torino - Tapiro d’oro a Mihajlovic : “Dispiace che Cairo non mi abbia chiamato” : Torino, Tapiro d’oro a Mihajlovic: “Dispiace che Cairo non mi abbia chiamato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mihajlovic – Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d`oro a Sinisa Mihajlovic per il recente esonero da allenatore del Torino. IL COMMENTO DI Mihajlovic L’ex ...

Mihajlovic riceve il Tapiro d’oro e sbotta : punge Cairo - getta veleno sul Var e su Mazzarri… : “Vorrei ringraziare il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino. Mi spiace, però, che non mi abbia chiamato direttamente lui per comunicarmi l’esonero“. Una dose di amarezza c’è eccome nelle parole di Sinisa Mihajlovic, il quale è stato intercettato da Striscia la notizia ed interpellato sull’esonero da parte del patron Cairo. All’ex tecnico è stato assegnato il Tapiro d’Oro ed il ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Staffelli consegna il Tapiro d’oro al Ministro dell’interno Minniti (oggi - 21 dicembre) : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 21 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro al Ministro dell'Interno Marco Minniti.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Roma - un Tapiro d’oro gigante a Palazzo Chigi : ecco cos’ha in mente Staffelli [GALLERY] : 1/20 Foto Lapresse ...

Tapiro d’oro nella Casa del Grande Fratello Vip : Striscia la notizia non c’entra : Chi ha inviato il Tapiro nella Casa del Grande Fratello Vip? Non Striscia la notizia Chi ha inviato negli scorsi giorni il Tapiro d’Oro nella Casa del Grande Fratello Vip? Non Striscia la notizia! Nel corso dell’ultima puntata del tg satirico, quella che ha segnato il ritorno di Michelle Hunziker, Ezio Greggio ha chiarito che […] L'articolo Tapiro d’Oro nella Casa del Grande Fratello Vip: Striscia la notizia non ...

Tapiro d’oro a Gattuso : “Benevento come il Bayern - che coltellata” - poi manda un messaggio ai tifosi : L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan non è cominciata nel migliore dei modi. Il neo tecnico rossonero difficilmente dimenticherà il suo esordio visto che è coinciso con il primo punto conquistato in Serie A dal Benevento. Per questo Ringhio è stato premiato da ‘Striscia La Notizia’ con il Tapiro d’oro e a Valerio Staffelli ha dichiarato: “Io ci ho messo un po’ di tempo per arrivare e sono ...