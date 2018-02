Stazione spaziale ai privati | intervista a Battiston | “Libererà i fondi per Marte”

Spazio : Trump vuole lasciare la Stazione spaziale ai privati : Trump intende lasciare la sezione americana della stazione spazialeinternazionale (Iss) ai privati mediante un processo di transizione che metterà fine ai finanziamenti federali nel 2025. Al momento le priorità americane sono l’esplorazione verso Marte e il ritorno sulla Luna, che tuttavia non è previsto sotto l’amministrazione Trump, neppure se vincesse nuovamente le presidenziali. Lo scrivono i giornali Usa. La decisione di far ...

Trump cercherà di privatizzare la Stazione spaziale internazionale : (Foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) L’amministrazione di Trump sta cercando di privatizzare la parte statunitense della Stazione spaziale internazionale (Iss), mettendo fine ai finanziamenti federali per la Stazione dal 2014, anno in cui finirà teoricamente il piano di sovvenzione pubblica alla Iss. Da quell’anno, il governo statunitense potrebbe avviare un piano per vendere la Stazione a privati. Secondo il Washington Post, ...

Trump cercherà di privatizzare la Stazione spaziale internazionale : Tra qualche anno, quando finirà il piano di finanziamento pubblico della Iss, Trump vendere la Stazione spaziale internazionale a una società privata

Trump cercherà di privatizzare la Stazione spaziale internazionale : (Foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) L’amministrazione di Trump sta cercando di privatizzare la parte statunitense della Stazione spaziale internazionale (Iss), mettendo fine ai finanziamenti federali per la Stazione dal 2014, anno in cui finirà teoricamente il piano di sovvenzione pubblica alla Iss. Da quell’anno, il governo statunitense potrebbe avviare un piano per vendere la Stazione a privati. Secondo il Washington Post, ...

L’ultima trovata di Trump : privatizzare la Stazione spaziale Internazionale : L’ultima trovata di Trump: privatizzare la Stazione Spaziale Internazionale Secondo il Washington Post, il presidente americano vorrebbe mettere fine ai finanziamenti federali per la Stazione Spaziale Internazionale entro il 2025 Continua a leggere L'articolo L’ultima trovata di Trump: privatizzare la Stazione Spaziale Internazionale sembra essere il primo su NewsGo.

WP : 'Trump vuole privatizzare i moduli Usa della Stazione spaziale internazionale' : Trump vuole 'privatizzare' la parte statunitense dellai stazione spaziale internazionale , Iss, , il laboratorio astronave che dalla fine degli anni Novanta orbita attorno alla Terra a un'altezza di ...

Bartolomeo - la nuova avventura commerciale sulla Stazione spaziale Internazionale : Accesso rapido allo spazio, inserimento dati ad alta velocità ed un punto di osservazione unico sono i punti di forza di una nuova avventura commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il suo nome è Bartolomeo, e il suo design versatile consentirà molti tipi di missioni a prezzi competitivi a partire dal prossimo anno. La Stazione Spaziale è cresciuta in dimensione durante gli ultimi 20 anni, così come il numero di piattaforme dedicate ...

Cina - 200 giorni nella Stazione spaziale simulata : è terminato il test dei record : E’ terminato l’esperimento di simulazione di permanenza nello spazio di quattro volontari che per duecento giorni hanno vissuto all’interno di un ambiente che ricrea quello di una stazione spaziale, a Pechino. I quattro studenti di biomediCina dell’universita’ Beihang, due uomini e due donne, hanno raggiunto un nuovo record di permanenza in un ambiente di questo tipo all’interno della Yuegong-1, nome ...

Il “Palazzo Celeste” è fuori controllo e a breve rientrerà nell’atmosfera : anche l’Italia sta monitorando la Stazione spaziale cinese : Si chiama Palazzo Celeste, un nome evocativo che è la traduzione dal mandarino della parola Tiangong. Si tratta della prima stazione spaziale cinese lanciata 7 anni fa e che a breve rientrerà nell’atmosfera. È un rientro senza controllo che sta tenendo il mondo intero con il fiato sospeso ma che è comunque costantemente monitorato da diversi sensori di osservazione terrestri nel suo percorso orbitale per registrare la sua posizione ed il tasso ...

Spazio : la Russia pensa a una propria Stazione spaziale dopo il 2019 : Nel caso di cessazione definitiva delle attività della stazione spaziale Internazionale, la Russia potrebbe costruire una propria stazione orbitante a cinque moduli (abitata da 3 persone) dopo il 2019: lo ha reso noto il capo della sezione progettazione dei Sistemi e Complessi di Roscosmos, il quale ha anche dichiarato che la nuova nave spaziale “Federatsiya” effettuerà il suo primo volo nel 2024. “La nuova astronave vanta una ...

Tutti gli esperimenti in corso sulla Stazione spaziale : Cellule, piante, robot e corpo umano: sono solo alcuni degli oggetti di ricerca in corso sulla Stazione spaziale internazionale, la casa orbitante degli astronauti a 400 chilometri dalla Terra. Gli esperimenti in corso sono stati centinaia (basti pensare che sono almeno 300 per ciascuna Expedition) e riassumerli è impossibile. Ma grazie a questo video, appena rilasciato dalla Nasa, eccone una carrellata, con i loro protagonisti in primo ...

Mistero Nasa : astronauta rimossa dalla missione sulla Stazione Spaziale : La Nasa ha rimosso senza spiegazioni l’astronauta Usa Jeanette Epps dalla sua imminente missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Pochi mesi prima del lancio è stata sostituita con una collega. La Epps sarebbe stata la prima astronauta afroamericana assegnata all’equipaggio della Iss. La Nasa ha riferito che comunque ritornerà al centro spaziale di Houston per lavorare nell’Astronaut Office e che sarà tenuta in ...

Tutti gli esperimenti in corso sulla Stazione spaziale : Cellule, piante, robot e corpo umano: sono solo alcuni degli oggetti di ricerca in corso sulla Stazione spaziale internazionale, la casa orbitante degli astronauti a 400 chilometri dalla Terra. Gli esperimenti in corso sono stati centinaia (basti pensare che sono almeno 300 per ciascuna Expedition) e riassumerli è impossibile. Ma grazie a questo video, appena rilasciato dalla Nasa, eccone una carrellata, con i loro protagonisti in primo ...

Stazione spaziale cinese “fuori controllo” : ecco quando impatterà sulla Terra - i detriti potrebbero cadere anche in Italia : E’ ormai noto da molto tempo che la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 (“palazzo celeste”) è fuori controllo e che si schianterà a Terra: l’unica incognita è il dove e il quando. Ciò che è noto al momento è che il rientro in atmosfera avverrà intorno a metà marzo 2018 e che i pochi pezzi che non si disintegreranno in atmosfera impatteranno in una zona compresa fra il 43° parallelo nord e il 43° parallelo sud: ...