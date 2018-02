: Spazio, Washington Post: Casa Bianca vuole privatizzare la Iss #usa - MediasetTgcom24 : Spazio, Washington Post: Casa Bianca vuole privatizzare la Iss #usa - CybFeed : #BreakingNews Spazio, Usa: verso privatizzazione Iss - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Spazio, Washington Post: Casa Bianca vuole privatizzare la Iss #usa -

La Casa Bianca vuole trasformare la Stazione spaziale internazionale (Iss) in un'impresa privata.Accadrà tra qualche anno. Scopo? Non dover più finanziare il costoso programma della Nasa. "Mettere fine al sostegno federale diretto nel 2025 non vuol dire che in quello stesso momento la stazione sarà messa fuori orbita. E' possibile che l'industria del settore possa continuare a far funzionare alcuni strumenti della Iss nel quadro di una futura piattaforma commerciale". Così la Nasa. Lo riferisce il Washington Post.(Di lunedì 12 febbraio 2018)