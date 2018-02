Sorpresi a rubare olive | tornano in libertà dopo la convalida dell' arresto

Sorpresi a rubare tubi d'acciaio in azienda - due arresti a Maida : Maida " In località Lo Stretto di Maida , presso una sede periferica dell' azienda S.NA.M (Società nazionale metanodotti) una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, del N.O.R.M. della Compagnia ...

Sorpresi a rubare in cantiere : arrestati 3 minori nel Vesuviano : Napoli, 13 gen. (askanews) Tre minori sono stati arrestati per furto aggravato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I minorenni, due di 14 anni e un 15enne, sono stati Sorpresi in flagranza di ...