Snowboard | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Jamie Anderson più forte del vento

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle femminile. Il vento scombinerà anche le gerarchie? : Il vento ha scombinato i piani degli organizzatori delle gare di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: le qualifiche dello slopestyle femminile sono state cancellate e così, questa notte, alle ore 2.00 italiane ci sarà un’atipica finale a 26 atlete, disputata su sole due run. Questo potrebbe rendere meno spettacolare la finale, con le big costrette a fare subito il punteggione, avendo una discesa in meno a propria ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : cancellate le qualificazioni dello slopestyle femminile. Tutte le atlete in finale : Il forte vento ha causato prima il rinvio e poi la cancellazione delle qualifiche dello slopestyle femminile dello Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli organizzatori hanno spostato la prima run di qualifica dalle 5.30 italiane alle 6.00, poi dopo aver preso ulteriori 15 minuti di tempo, hanno deciso di cancellare le eliminatorie e promuovere Tutte le atlete alla finale. Domani dunque, alle 2.00 ora italiana, Tutte le 27 atlete ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Redmond Gerard regala il primo oro agli Stati Uniti davanti a due canadesi : E’ arrivato il primo oro per gli Stati Uniti d’America alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A conquistarlo è stato il giovanissimo Redmond Gerard, classe 2000, nello slopestyle di Snowboard. L’enfant prodige statunitense, che vanta già due vittorie in Coppa del Mondo (è anche il leader della classifica generale nella stagione in corso), ha commesso troppi errori nelle prime due run, salvo stampare il decisivo 87.16 ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle maschile : Il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, per quanto concerne lo Snowboard, verrà assegnato nello slopestyle maschile, specialità del park & pipe: dopo le qualifiche di questa notte, sono rimasti 12 atleti a contendersi le tre medaglie in palio in Corea del Sud. Alle ore 02.00 italiane inizierà la prima delle 3 run che sanciranno il nuovo campione olimpico: nessun problema in fase di qualifica per il norvegese Marcus Kleveland ...

Snowboard Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Snowboard Olimpiadi Invernali 2018. Lo Snowboard è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 24 febbraio 2018 presso il Bokwang Phoenix Park. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Snowboard ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 10 gare suddivise in 5 maschili e ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Altro uomo che ha dovuto aspettare la seconda run per qualificarsi è il 17enne statunitense Redmond Gerard , vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno e in testa anche questa stagione alla ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Max Parrot guida dopo le qualifiche dello Slopestyle : Prima giornata olimpica per quanto riguarda lo Snowboard in quel di PyeongChang 2018: sulle nevi coreane è stata la giornata dello Slopestyle al maschile, che ha iniziato il suo percorso a Cinque Cerchi con le qualifiche (le medaglie si assegneranno domani con le finali). Andiamo a riepilogare i risultati di tutte le heat e i qualificati all’ultimo atto. Timbra praticamente subito il cartellino uno degli uomini più attesi: il giovanissimo ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin ci crede. Assalto al podio : “Il tuo obiettivo a PyeongChang 2018?” “L’obiettivo alle Olimpiadi è uno: una medaglia”. Poche parole, ma una voglia matta di riuscire a conquistare il risultato più importante della carriera. Dopo Sochi 2014, dove si presentava tra i favoriti ed è stato sfortunatamente fatto fuori dalla finale per una caduta in semifinale, si ripresenta all’appuntamento olimpico Omar Visintin: nello Snowboardcross l’azzurro va a caccia ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si parte con le qualificazioni dello slopestyle maschile : Sarà lo slopestyle maschile, specialità del park & pipe, ad inaugurare ufficialmente le Olimpiadi invernali per quanto concerne lo Snowboard: 37 atleti si daranno battaglia a partire dalle ore 02.00 della prossima notte, divisi in due heat, per guadagnarsi un posto in finale. Originariamente gli atleti in gara dovevano essere 38, ma il neozelandese Tiarn Collins ha dato forfait. Sono 16 le nazioni rappresentate, non c’è ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Tutto pronto per i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: domani si aprirà la manifestazione con la Cerimonia d’Apertura. Andiamo a scoprire tutti gli atleti iscritti alle gare di Snowboard: l’elenco completo dei partecipanti per ogni Nazione. Slopestyle Uomini ARG Matias SCHMITT AUT Clemens MILLAUER BEL Sebbe DE BUCK BEL Seppe SMITS BEL Stef VANDEWEYER CAN Mark MCMORRIS CAN Max PARROT CAN Sebastien TOUTANT CAN Tyler ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Roland Fischnaller e l’ultima occasione a Cinque Cerchi : Una Coppa del Mondo generale, due Coppe del Mondo di PSL, ventinove podi nel massimo circuito internazionale, conditi da dodici vittorie, quattro medaglie mondiali (un oro, un argento e due bronzi). Cosa chiedere di più alla carriera di Roland Fischnaller? L’atleta nativo di Bressanone è stato sicuramente il rappresentante italiano più importante per quanto riguarda lo Snowboard alpino, una vera star della disciplina in campo ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang lo Snowboard assegnerà 10 titoli, 6 nelle specialità del park & pipe, 2 nell’alpino e 2 nello Snowboardcross. Ovviamente, per rispettare la parità di genere, 5 titoli saranno maschili ed altrettanti femminili. Il programma verrà aperto il 10 febbraio dallo slopestyle, prima specialità ad assegnare medaglie, cui seguirà l’halfpipe. Saranno il 15 e 16 febbraio le prime date da circoletto ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Ho due coltelli tra i denti. Alle Olimpiadi tranquilla - siamo tante favorite. Contenta per il podio di Godino” : Michela Moioli è letteralmente scatenata in questo frangente della stagione, ha vinto la seconda gara nel giro di 24 ore ed è lanciatissima verso la conquista della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’azzurra si presenterà con tutti i favori del pronostico Alle imminenti Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni rilasciate da Michela alla Fis dopo il successo di Feldberg: “Oggi è stata più difficile, ho fatto ...