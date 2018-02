Snowboard come vele nel vento | diario olimpico del 12 febbraio

agi

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Da rap a rap, da oroa oro, da Jamie Anderson a Jamie Anderson. La dedica di Pyeongchang non sorprenda: “La musica è potere, e io l’adoro. Ascolto le cose di Dr. Dre (Andre Romelle Young): The Next Episode, What's the Difference e Still D.R.E. Mi è venuto da ridere pensando che è roba del 2001, ma adoro quella musica, mi fa cominciare a ballare, entro in una zona tutta mia”. La musica è parte integrante della vita, ancor più dei giovani e dello snowboard, figurarsi dello slopstyle, la specialità nata quattro anni fa all’Olimpiade di Sochi e replicata a Peyongchang, come gare e anche come oro al femminile, che finisce sempre al collo della teenager yankee Jamie Anderson. Rap, yoga ed oli essenziali La biondina cambia il destinatario dei ringraziamenti (“I Can” di Nas ...