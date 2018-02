Smartphone | identikit di chi li acquista online

meteoweb.eu

: #Idealo: una nuova ricerca svela l'identikit di chi acquista gli #Smartphone #Apple #Huawei #IPhone #LG #Samsung… - tuttoteKit : #Idealo: una nuova ricerca svela l'identikit di chi acquista gli #Smartphone #Apple #Huawei #IPhone #LG #Samsung… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Come già evidenziato da idealo in un precedente studio, più del 70% del mercato degliè occupato dai soliti noti Apple, Samsung e Huawei. In particolare, nel corso dell’ultimo anno i tre colossi si sono aggiudicati le seguenti percentuali: Apple 28,96% Samsung 23,00% Huawei 21,43% Ma cosa succede fuori dal podio? Nonostante dalla quarta posizione in poi sia ancora possibile trovare marchi blasonati e nomi di riferimento nel settore elettronica, i dati mostrano una situazione completamente diversa: il distacco dai primi tre è enorme, passando dal 21,43% di Huawei al molto meno impressionante 3,64% di LG. Inoltre, la suddivisione della torta in questa fascia di mercato si fa molto più compatta come dimostrato dalle percentuali, tra loro piuttosto omogenee: LG 3,64% Honor 3,04% Asus 2,81% Sony 2,64% Microsoft 1,91% Lenovo 1,85% Wiko 1,49% Dopo aver individuato i dieci brand più ...