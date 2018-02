Short track | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le avversarie di Arianna Fontana e

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i quarti di finale dei 500 metri e le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina : Domani martedì 13 febbraio si assegneranno le medaglie dei 500m femminili di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia vuole essere assoluta protagonista con Arianna Fontana e Martina Valcepina: si incomincia dai quarti di finale, le migliori due di ogni serie accedono alle semifinali, poi l’attesa finale tra le migliori quattro per definire il podio. Arianna Fontana sarà impegnata nel primo quarto di finale. ...

Arianna Fontana oro nello Short track? "Mi sono allenata al 100% combatto per la medaglia" : Nei numeri non si batte, ora la differenza la deve fare la sfumatura di colore. Arianna Fontana il ghiaccio della Gangenung Arena lo ha già saggiato e l'ha spedita dritta alle fasi finali dei 500 metri: la gara più breve dello short track, quella che vedrà impegnata domani la campionessa portabandiera azzurra: a Vancouver la pattinatrice di Sondrio era stata di bronzo, a Sochi quattro anni fa d'argento sulla stessa distanza ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la coppia Arianna Fontana/Martina Valcepina vuol regalarsi un sogno nei 500 metri : La Gangneung Ice Arena domani sarà sotto i riflettori per le speranze azzurre di andare a medaglia nello Short track. La portabandiera Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno i due assi nel mazzo del Bel Paese per aspirare alla top3 nei 500 metri a partire dai quarti di finale previsti alle ore 19.00 locali (le 11.00 italiane). Inutile negarlo, ci sono grandi aspettative per entrambe le atlete. La campionessa valtellinese, reduce dal trionfo ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e le azzurre in gara nei 500 metri. Gli orari e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : martedì 13 febbraio a partire dalle 11.00, nella Gangneung Ice Arena di PyeongChang 2018 (Corea del Sud) Arianna Fontana e Martina Valcepina andranno a caccia di una medaglia nei 500 metri. Le due azzurre, brillanti protagoniste delle batterie della prima giornata nei 500 metri, si esibiranno per cercare di conquistare la top3 e regalarsi una soddisfazione unica. Le possibilità ci sono e le due pattinatrici nostrane se le giocheranno tutte alla ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio positivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

Short track - la staffetta donne in finale Martedì inseguirà un'altra medaglia : Già sul podio a Torino 2006 e a Sochi 2014, entrambe le volte di bronzo: la staffetta femminile dello Short track non tradisce. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lim Hyojun regala il primo oro alla Corea del Sud nei 1500m. Azzurri out in batteria : Arriva dallo Short track il primo oro per la Corea del Sud alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Grande festa per i padroni di casa grazie alla vittoria nei 1500 metri maschili di Lim Hyojun, che ha realizzato il record olimpico (2.10.485) e si è imposto davanti all’olandese Sjinkie Knegt e all’atleta della Russia Semen Elistratov. Una finale molto combattuta e caratterizzata anche dalla caduta di uno dei grandi favoriti, il Coreano ...

Short track Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Short Track Olimpiadi Invernali 2018. Lo Short Track è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 22 febbraio 2018 presso l’Arena del ghiaccio di Gangneung. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Short Track ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale con 8 gare suddivise in 4 maschili e ...