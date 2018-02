Serie B Palermo | non basta Nestorovski | il Foggia vince 1-2

Serie B - Foggia da sballo : blitz in casa del Palermo - i playoff non sono più utopia [GALLERY] : 1/20 Davide Anastasi/LaPresse ...

Probabili Formazioni Palermo-Foggia Serie B 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Foggia , 25^ giornata di Serie B, 12-02-2018 ore 20:30 La 25^ giornata del campionato di Serie B terminerà domani, lunedì 12-02-2018 , con il posticipo tra Palermo-Foggia alle ore 20:30. Le due piazze, per quanto possano essere entrambe importanti, in questo campionato si trovano a lottare per obbiettivi ben diversi. Il Palermo, dopo la brusca frenata della scorsa giornata, con il 4-0 rifilatogli da ...

Serie B Empoli-Palermo 4-0. I toscani agganciano il primo posto : EMPOLI - Vittoria e primato per l' Empoli che strapazza 4-0 il Palermo nel big match della ventiquattresima giornata del campionato cadetto. La squadra di Andreazzoli va a bersaglio due volte per ...

Serie B - Cittadella-Frosinone 1-2 : Ciano e Ciofani a segno. Agganciato il Palermo in vetta : CITTADELLA - Il Frosinone si riprende il primo posto della Serie B , lassù con 43 punti insieme al Palermo . Lo fa nel posticipo domenicale, valido per la seconda giornata di ritorno, sbancando il ...

Serie B - Cittadella-Frosinone 1-2 : i ciociari agganciano il Palermo in vetta : Le reti di Ciano e Ciofani decidono il posticipo della 23a giornata al Tombolato: ai veneti non basta Varnier

Video/ Palermo Brescia - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 23giornata - : Video Palermo Brescia , 2-0, : highlights e gol della partita di Serie B per la 23giornata . Rosanero di nuovo capolisti in solitaria nella cadetteria.

Serie B il Palermo resta in vetta - l Empoli umilia il Bari : ROMA - In attesa di Cittadella-Frosinone , domenica, ore 17.30, , il Palermo torna da solo in vetta alla classifica piegando con un gol per tempo , 2-0, il Brescia. I ciociari vengono momentaneamente ...